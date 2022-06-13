ЗСУ відбили ще дві атаки росіян на Бахмутському напрямку - Мотузяник

На Бахмутському напрямку українські підрозділи відбили штурм ворога в напрямках Вікторівка – Врубівка та Комишуваха – Врубівка.
Збройні сили україни відбили дві атаки ворога на Донеччині на Бахмутському напрямку.
Про це на брифінгу в Медіацентрі "Україна-Укрінформ" повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.
"Аби блокувати наші підрозділи, противник відновив наступальні дії у районі с. Золоте та намагається закріпитися на рубежі н.п. Роти, Миронівка" - поінформував він.
Також Збройні сили України успішно стримали штурм ворога у напрямках Доломітне – Кодема та Доломітне – Новолуганське.
За його словами, ворог наступав у цих районах, прагнучи покращити своє тактичне положення. Проте українські захисники не дали їх досягти успіху.
Крім того на цьому напрямку, у районі н.п. Покровське зафіксовано ведення противником повітряної розвідки із застосуванням безпілотника.
На Курахівському напрямку ворог із застосуванням пари літаків Су-25 завдав авіаційного удару по позиціях наших військ у районі Красногорівки.
Нагадаємо, втрачаючи позиції на півдні України, ворог посилив обстріли та мародерство.
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