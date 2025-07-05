ЗСУ встановили рекорд: знищили гармату росіян на відстані 25 км

Сили оборони знищують техніку ворога / © Associated Press

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Бійці 17-ї Полтавської бригади НГУ «Рейд» та Окремої артилерійської бригади НГУ активно здійснювали пошук і знищення ворожих цілей на Донеччині та на Запорізькому напрямку.

Про це повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

«Військові зафіксували ураження 152-мм гармати противника на відстані 25 км. Для завдання удару була застосована самохідна артилерійська установка (САУ) „Zuzana 2“, — зазначив він.

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Як повідомили у Нацгвардії, це один із рекордів за дальністю точного ураження в роботі підрозділів. Операція стала результатом злагодженої взаємодії підрозділів обох бригад.

Нагадаємо, оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ здійснили ефективний наліт на позицію противника поблизу кордону. В результаті операції чотирьох російських військовослужбовців було знищено, а одного взято в полон.