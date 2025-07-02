Українські ССО влаштували "гарячий прийом" російським окупантам: є полонені

Українські військові знищили окупантів біля кордону / © facebook.com/GeneralStaff.ua

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Оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ здійснили ефективний наліт на позицію противника поблизу кордону. В результаті операції чотирьох російських військовослужбовців було знищено, а одного взято в полон.

Про це повідомили Сили спеціальних операцій Збройних Сил України.

Під час розвідки біля кордону бійці ССО помітили, як рухається група ворогів. Вони швидко оцінили ситуацію і вирішили одразу ж атакувати. Атака була успішною.

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Після того, як частину ворогів знищили, а одного взяли в полон, наші бійці обшукали загиблих. Також допитали полоненого та перехопили їхні радіопереговори.

Нагадаємо, Сили оборони підривають воєнний потенціал агресора: склади боєприпасів у Брянській області РФ уражено, ГУР та ЗСУ підтвердили успішну атаку на об’єкт.