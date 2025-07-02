ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
835
Час на прочитання
1 хв

Українські ССО влаштували "гарячий прийом" російським окупантам: є полонені

ССО провели успішний наліт на російську групу поблизу кордону.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Українські військові знищили окупантів біля кордону

Українські військові знищили окупантів біля кордону / © facebook.com/GeneralStaff.ua

Оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ здійснили ефективний наліт на позицію противника поблизу кордону. В результаті операції чотирьох російських військовослужбовців було знищено, а одного взято в полон.

Про це повідомили Сили спеціальних операцій Збройних Сил України.

Під час розвідки біля кордону бійці ССО помітили, як рухається група ворогів. Вони швидко оцінили ситуацію і вирішили одразу ж атакувати. Атака була успішною.

Після того, як частину ворогів знищили, а одного взяли в полон, наші бійці обшукали загиблих. Також допитали полоненого та перехопили їхні радіопереговори.

Нагадаємо, Сили оборони підривають воєнний потенціал агресора: склади боєприпасів у Брянській області РФ уражено, ГУР та ЗСУ підтвердили успішну атаку на об’єкт.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
835
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie