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- Війна
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Українські ССО влаштували "гарячий прийом" російським окупантам: є полонені
ССО провели успішний наліт на російську групу поблизу кордону.
Оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ здійснили ефективний наліт на позицію противника поблизу кордону. В результаті операції чотирьох російських військовослужбовців було знищено, а одного взято в полон.
Про це повідомили Сили спеціальних операцій Збройних Сил України.
Під час розвідки біля кордону бійці ССО помітили, як рухається група ворогів. Вони швидко оцінили ситуацію і вирішили одразу ж атакувати. Атака була успішною.
Після того, як частину ворогів знищили, а одного взяли в полон, наші бійці обшукали загиблих. Також допитали полоненого та перехопили їхні радіопереговори.
Нагадаємо, Сили оборони підривають воєнний потенціал агресора: склади боєприпасів у Брянській області РФ уражено, ГУР та ЗСУ підтвердили успішну атаку на об’єкт.