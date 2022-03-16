Звільнений з полону мер Мелітополя прямує до Києва - Верещук

В руках загарбників лишаються очільник Дніпрорудного та голова Мелітопольської райради.

Мер Мелітополя Іван Федоров, якого вдалося звільнити з полону російських окупантів, наразі прямує до столиці України.

Про це на брифінгу повідомила віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Нам сьогодні вдалося витягти з полону нашого незламного мера Мелітополя Івана Федорова. Зараз він уже прямує до Києва. Я дуже хочу подякувати команді, яка організовувала цю операцію і успішно її провела.

Також хочу, щоб почули усі представники місцевого самоврядування, територія міст яких тимчасово окупована. Ми будемо битися за кожного українця і за кожного з вас. Саме цим ми відрізняємося від окупантів, які нехтують життям власних громадян, посилаючи їх на вірну смерть з метою загарбати територію України", - заявивила Верещук.

Нагадаємо, що у полоні російських загарбників лишається мер Дніпрорудного Євген Матвєєв, а також голова Мелітопольської районної ради Сергій Прийма.

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