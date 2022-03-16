В Україні не підвищуватимуть ціни на електроенергію для населення – Галущенко

В Україні не підвищуватимуть ціни на електроенергію для населення – Галущенко

Ціни на електроенергію під час війни не змінюватимуться.

Міністр енергетики Герман Галущенко запевнив, що ціни на електроенергію для населення під час війни не будуть підвищувати.

Втім, Галущенко розповів, що наразі в Міненерго розробляють алгоритм, який допоможе всім генераціям нормально працювати в умовах війни.

"Безумовно, ніхто тарифів не підвищуватиме. Я думаю, ми зараз розробимо певний алгоритм, який допоміг би всім генераціям спокійно пройти цей період", – сказав Галущенко, пише interfax.com.

Галущенко розповів, що планується зберегти нинішню модель спецзобов'язань щодо постачання населенню на ринку електроенергії. Втім, падіння рівня розрахунків за електроенергію позначилося і на генерації ПрАТ "Укргідроенерго" та НАЕК "Енергатом", що бере участь у ПСО.

Зазначимо, від початку війни рівень розрахунків на ринку електроенергії впав на 30%.

Читайте також: