"А у нас поки є тільки вивіска": як працюють "Пункти незламності" в столиці

Пункти, де кияни можуть зігрітись та зарядити телефони, відкрились ще далеко не всюди.

В Україні та безпосередньо - в столиці розпочинають свою роботу "Пункти незламності". За словами місцевої влади, йдеться про локації, створені для того, щоб кожний охочий мав можливість там зігрітись, випити води або чаю, скористатись інтернетом та зарядити гаджети.

Як повідомила влада, в країні вже працює близько 4 тисяч таких пунктів допомоги. За даними столичних посадовців, в Києві запрацює близько 500 таких локацій.

Журналіст ТСН.ua на власному досвіді з’ясував, як працює, та чому в деяких районах столиці поки не функціонує таке нововведення.

Наприклад, на столичному Подолі, де також більшість мешканців станом на вечір 25 листопада були без електроенергії, майбутні працівники одного з "Пунктів незламності" поки шуткують, що в них є тільки паперова вивіска.

"В нас є поки вивіска, що це "Пункт незламності". Ні генераторів, ні теплової гармати поки не привезли, хоча чекаємо з дня на день. Є паспорт об'єкта, де прописано, що ми будемо готові надати допомогу декільком сотням людей одночасно. Навіть тим, хто прийде до нас з невеликими домашніми тваринами. Передбачена кімната для матері та дитини, є місткості для палива, завдяки якому будуть працювати генератори", - каже директорка навчального закладу, який має виконувати функцію пункту допомоги.

Ще один з "Пунктів незламності" має запрацювати в середній загальноосвітній школі №10.

"У нас зараз проводяться підготовчі роботи. Підготовлені місткості для дизпалива, чекаємо його доставлення та генераторів, заготовлені чай та кава", - каже директорка школи Світлана Вакуленко.

За її словами, в "Пункті незламності" зможуть одночасно отримати необхідну допомогу теж декілька сотень людей. "Також передбачена кімната матері та дитини, кімната для людей з домашніми тваринами", - каже пані Світлана.

Один з "Пунктів незламності", вказаний на сайті nezlamnist.gov.ua, на папері існує за адресою вул. Хорива, 27 А, в відділенні одного з великих банків. Але за цією адресою "Пункту Незламності" не виявилось. Мало того, в установі натякають, що їм самим складно в ці часи.

"Ми теж чули, що у нас, начебто, є "Пункт незламності". Але це якось дивно. Тут – відділення банку, працюємо за допомогою генератору, такої локації у нас немає", - повідомили нам одразу декілька працівниць відділення.

Водночас зовсім інша ситуація – в "Пункті Незламності", організованому силами столичних рятувальників. Ми побували в одному з таких – на вулиці Рибальській, поруч з Печерським райуправлінням столичного главку ДСНС.

Мобільний пункт рятувальників – це великий намет, в якій зможуть одночасно розміститись на стільцях близько 20 осіб. Крім цього, тут є куточок з двома ліжками та столиком з дитячими іграшками – як для хлопчиків, так і для дівчаток. В наметі працює теплова гармата, на полицях стоять упаковування з чаєм та пляшками води, на столі є електрочайник та електроподовжувачі, де можуть одночасно заряджатись 19 гаджетів.

"Скоро повинен запрацювати Wi-Fi", - розповідає один з рятувальників.

Згодом в намет завітали двоє поліцейських.

"Як ситуація? Порядок?", - запитав один з правоохоронців у рятувальника. Останній відповів, що все гаразд і поліцейські пішли далі.

Тим часом до намету почало приходити все більше і більше людей. За одним столиком розмістилась дівчина з ноутбуком, за іншим – ще дві дівчини, які заряджали телефони та два невеличких ліхтарики, ближче до теплової гармати розмістилась бабуся з онуком та, випереджаючи онука, запитала: "Чи є тут цей, як його, Wi-Fi?" Коли з’ясувала, що поки немає – посміхнулась, звертаючись до онука: "Нічого страшного".

Раніше повідомлялося про те, що такі пункти працюють цілодобово та безкоштовно.

Найближчий "Пункт незламності" можна знайти на спеціальному сайті nezlamnist.gov.ua. Для зручності створене поле для пошуку таких пунктів за конкретною адресою.

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