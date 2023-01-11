Чи їздитимуть у Києві маршрутки під час повітряної тривоги: в КМДА усе пояснили

Поворозник наголосив, що під час повітряної тривоги люди мають бути в укритті.
Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник відповів, чи скасують у Києві заборону на роботу громадського транспорту під час повітряної тривоги.
Про це посадовець розповів у інтерв’ю ТСН.ua.
"Гадаю, що ні. Де повинна бути людина під час повітряної тривоги? Правильно, в укритті! Тому ми даємо можливість людям вийти з громадського транспорту та пройти до укриття задля збереження власного життя та здоров’я. Ми даємо можливість, а далі – це вже відповідальність кожного", – пояснив Поворозник.
Він нагадав про часті обстріли Києва та влучаннями в інфраструктурні об’єкти. Тож заступник очільника КМДА зазначив, що не рекомендує їздити біля таких об’єктів під час повітряної тривоги громадським транспортом.
"Згадайте приліт ракети по телевежі в березні. Що б було, якби в той момент там приїжджав автобус або тролейбус?! А розбитий ракетою тролейбус на вулиці Кирилівській? Дякувати Богу, цей тролейбус був порожній та їхав до депо. Тому можемо багато моделювати та вигадувати, але під час повітряної тривоги люди мають бути в укритті!" – наголосив столичний чиновник.
Нагадаємо, раніше керівник КМВА Сергій Попко пояснив, чому в Києві тимчасово зупинили курсування тролейбусів та трамваїв. Усе – через складну систуацію в енергосистемі та "виходячи з перешочергової задачі – забезпечити безперебійну транспотрну логістику для мешканців столиці".
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