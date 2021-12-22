Десятки ДТП та затори: наслідки першого снігопаду у Херсоні

Дороги перетворилися на ковзанку.

Перший потужний снігопад спричинив затори у Херсоні. У місті сталося два десятки ДТП, адже автівки швидко розкатали сніг і перетворили дороги на ковзанку.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 22 грудня.

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Комунальники запевняють, що магістральні вулиці та найбільш небезпечні ділянки вже обробили піском і сіллю. Але містяни скаржаться - на периферії дороги ще лишаються слизькими.

На ожеледицю та непосипані шляхи напередодні нарікали водії і на Миколаївщині.

Сьогодні синоптики прогнозують припинення снігопадів. По всій країні - без опадів, але посилиться мороз. Від - 6 на Закарпатті до -18 на Харківщині. І відлига у прогнозі - не раніше вихідних.

Перший потужний снігопад спричинив затори у Херсоні | Новини України

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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