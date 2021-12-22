Десятки ДТП и пробки: последствия первого снегопада в Херсоне

Дороги превратились в каток.

Первый мощный снегопад вызвал пробки в Херсоне. В городе произошло два десятка ДТП, ведь машины быстро раскатали снег и превратили дороги в каток.

Об этом говорится в ТСН. Ранок 22 декабря.

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Коммунальщики уверяют, что магистральные улицы и наиболее опасные участки уже обработали песком и солью. Но горожане жалуются – на периферии дороги еще остаются скользкими.

На гололедицу и непосыпанные дороги накануне сетовали водители и Николаевской области.

Сегодня синоптики прогнозируют прекращение снегопадов. По всей стране – без осадков, но усилится мороз. От - 6 на Закарпатье до -18 в Харьковской области. И оттепель в прогнозе — не раньше выходных.

Первый мощный снегопад вызвал пробки в Херсоне | Новости Украины

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а наиболее аномально теплым станет январь.

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