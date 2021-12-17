Дев’ять ультиматумів Кремля: як відреагували на Заході на російські вимоги

У Вашингтоні отримали проєкти майбутніх договорів, на ухвалення яких розраховує Москва.

У Кремлі склали цілий список вимог щодо майбутнього України та уже передали його до США та НАТО. Це проєкти майбутніх договорів, на ухвалення яких розраховує Москва.

Про те, що вимагає Росія від Заходу та якою була зворотна реакція, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Усі свої забаганки стосовно НАТО Росія поспішила оформити у письмовому вигляді і відправила дипломатичними каналами до Вашингтона. У цьому переліку всього 9 пунктів, якими Росія в ультимативній формі вимагає того, чого в принципі не має права вимагати.

Головна вимога Кремля - НАТО має взяти на себе зобов‘язання про відмову від приєднання до Альянсу України та інших держав. Крім того, Росія вимагає відмовитись "від ведення будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії". Також пропонується відмовитись від проведення військових навчань на певній відстані від кордонів Росії та країн НАТО.

Раніше Росії вже доволі чітко і однозначно відповіли як у Вашингтоні, так і в Брюсселі, що долю НАТО вирішуватиме не вона. Та цікавим виявився той факт, що проєкт угоди відправили сепаратно лише до США - однієї з країн-учасниць Альянсу.

Помічник президента США Джейк Салліван одразу зв‘язався із партнерами по Східному флангу НАТО і запевнив, що ніяких переговорів без них взагалі не буде. У повідомленні на сайті Білого дому ідеться про те, що Росію знов закликали до деескалації і застерегли від агресії щодо України.

Те ж саме підтвердила і речниця Білого Дому Джен Псакі, додавши, що переговори можливі. Але жодних компромісів щодо того, що кожна країна має право вирішувати своє майбутнє і зовнішню політику сама, без зовнішнього втручання.

Прокоментував запропонований Росією документ і генсек НАТО Єнс Столтенберг.

“Ми отримали останні пропозиції від Росії. Ми стурбовані діями Москви, але будь-який діалог із нею має будуватися на основних принципах та документах європейської безпеки, а також в консультаціях із партнерами НАТО, таких як Україна”, - заявив він.

Як у США відреагували на російський список вимог щодо майбутнього України | Новини світу

Нагадаємо, прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що Сполучені Штати бачили пропозиції Росії про початок переговорів. За її словами, наразі тривають консультації США з європейськими союзниками і партнерами.

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