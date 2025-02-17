До України сунуть аномальні морози: такої погоди цієї зими ще не було

Найближчими днями Україну накриє аномальне похолодання. Температура буде значно нижчою за кліматичну норму.

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До України суне арктична негода. Впродовж цього тижня очікується період аномально холодної погоди із середньодобовими значеннями температури повітря на 5 – 8 °С нижче за кліматичну норму. Такий прогноз зробив метеоролог Ігор Кібальчич.

За його даними, морозна погода буде пов'язана з пануванням на нашій території холодної повітряної маси арктичного походження та впливом області високого атмосферного тиску. Часом спостерігатиметься і випадання снігу, але опади здебільшого очікуються незначні.

"У вівторок, 18 лютого, по всій території України очікується холодна погода без істотних опадів. На дорогах утримається ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -8...-13 °С, у північних, східних областях, а також у Карпатах -14...-19 °С, місцями до -21 °С. Вдень -2...-7 °С, у південній частині та на Закарпатті -2...+3 °С, - зазначив він.

19 лютого вже трохи засніжить, однак, лише у західних та місцями північних регіонах. На дорогах також буде слизько. Температура повітря вночі становитиме -7...-12 °С, у північних, східних областях, а також у Карпатах -13...-19 °С. Удень -1...-6 °С, у південній частині та на Закарпатті -3...+2 °С.

Водночас у четвер, 20 лютого, місцями буде тепліше на кілька градусів.

"У четвер, 20 лютого, у північних, центральних та південних регіонах пройде невеликий сніг, на решті території України без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с, у західних та північних областях північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме -5...-10 °С, у східній частині та у Карпатах -11...-16 °С. Удень -1...-6 °С, у південних та західних областях -3...+2 °С", - додав він.

Своєю чергою п'ятниця також не відзначиться сильними опадами. У більшості областей України їх не передбачається, лише вночі у Криму пройде невеликий сніг. Однак, морози все ще не відступлять. Температура повітря вночі очікується в межах -6...-11 °С, у північних, східних областях та Карпатах -11...-16 °С. Вдень -2...-7 °С, у західній частині, а також на півдні країни -4...+1 °С.

"У суботу та неділю, 22 – 23 лютого, утримається морозна та суха погода під впливом антициклону. Вночі у центральних та західних областях можливий туман, паморозь. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря в нічний час очікується -7...-12 °С. У північних та східних областях -12...-18 °С. Вночі, 23 лютого, місцями до -20 °С; вдень -2...-8 °С, у південних та західних регіонах -3...+2 °С", - додав синоптик.

До слова, справжня зима вже сьогодні панує у горах. Там температура повітря впала до -22 градусів.

Як зміниться погода до кінця лютого і яка область стане "центром холода" - читайте у новині.

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