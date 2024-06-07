Екснардепка зробила бізнес на ухилянтах: подробиці "схеми" - огляд

У Києві правоохоронці "на гарячому" затримали колишню народну депутатку, яка на хабарях заробляла до 100 тисяч доларів щомісяця. Незаконний бізнес базувався на виготовленні фіктивних документів про отримання інвалідності. Також до "схеми" були залучені декілька посадовців медико-соціальних експертних комісій. Вдома у правопорушників знайшли понад 40 млн грн.

Про усі подробиці гучного викриття розповіла Вікторія Панченко в ексклюзиному огляді на YouTube-каналі TSN.UA.

Заробляли на ухилянтах

Служба безпеки ліквідувала ще одну масштабну схему ухилення від мобілізації. До оборудки була причетна колишня народна депутатка, яка наразі входить до керівного складу столичного інституту з питань профілактичної медицини.

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За даними слідства, посадовиця організувала масове виготовлення та продаж фіктивних документів про отримання групи інвалідності через професійні захворювання. Основними клієнтами зловмисників були потенційні призовники, які планували використати підробку для зняття з військового обліку та незаконного виїзду за кордон.

За наявними даними, щомісяця незаконна діяльність зловмисників на чолі з ексдепутаткою приносила "прибуток" у майже 100 тисяч американських доларів. Ця сума розподілялась між усіма спільниками, серед яких були двоє колег організаторки: завідувачі відділень медустанови, лікар-профпатолог та координатор протиправної діяльності медиків на Львівщині.

Деталі незаконної оборудки

За даними слідства, фігуранти діяли у складі організованого злочинного угруповання і пропонували своїм клієнтам повний пакет "документів" для ухилення від мобілізації.

Спочатку ухилянтів фіктивно оформляли на амбулаторне лікування, потім "діагностували" в них професійне захворювання, а далі призначали групу інвалідності.

У результаті комплексних заходів у Києві "на гарячому" затримано організаторку схеми та її спільника з Львівщини, який передавав їй "відкат" у розмірі 32 тисячі доларів США.

Кого затримали?

За словами джерел в правоохоронних органах, СБУ затримала народну депутатку 8 скликання Ірину Сисоєнко. Про це написав у своєму телеграмі Сергій Лещенко.

Ірина Сисоєнко – народна депутатка восьмого скликання, обрана від об’єднання Самопоміч. З 2013 року – співзасновниця та голова "Благодійного фонду захисту прав медичних працівників", членкиня Асоціації адвокатів України та Асоціації юристів України. У 2015 році стала ініціаторкою створення ГО "Координаційний центр допомоги учасникам АТО".

Біографія вражає. А ще більше вражає те, що під час обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів виявлено понад 40 млн грн, меддокументи та чорнові записи з обліком клієнтів. Організаторці злочинного угруповання і чотирьом його учасникам повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 та ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції або одержання неправомірної вигоди службовою особою з використанням наданого їй службового становища);

ч. 3 ст. 369-2 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави).

У разі доведення провини, підозрюваним може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

До речі, це не перший корупційний скандал за участі Ірини Сисоєнко. У 2017 році апеляційний суд постановив конфіскувати понад 130 000 грн внесків на підтримку Київської обласної організації партії Самопоміч. Сисоєнко було визнано винною у порушенні порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії.

Схеми ухилення від мобілізації

Після запровадження воєнного стану та мобілізації в Україні махінатори пропонують способи незаконного виїзду військовозобов'язаних за кордон. Найбільш популярною схемою серед ухилянтів залишається варіант із річкою Тиса.

Після оновлення законопроекту про мобілізацію "послуги" зловмисників суттєво зросли в ціні. Суми коливаються від трьох до десяти тисяч доларів.

За словами речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка, коли порушників ловлять, то з ними проводиться така собі "фільтрація". Правоохоронці намагаються встановити організаторів нелегальної схеми переправлення через держкордон та яким способом організатори намагалися їх переправити.

Представник ДПСУ розповів про випадок, коли чоловіки збиралися перепливти Тису, а маршрут їм прокладали двоє підлітків. За "допомогу" їм пообіцяли від двох до дев'яти тисяч доларів. Такі випадки непоодинокі. Демченко зауважив, що організатори незаконного перетину кордону залучають підлітків, аби ті виступали у ролі провідників і доводили порушників до кордону.

Є й такі, що просять по 20 тисяч доларів за незаконний вояж. Прикордонний наряд на Закарпатті зупинив дві автівки, якими пересувалася група осіб. Як зʼясувалося, двоє з них – місцеві мешканці, котрі пообіцяли решті забезпечити перетин кордону. "Клієнтам" залишалося немало-небагато – заплатити $20 000 і погодитися "підкорювати" гори.

До схеми ділки залучили ще й таксиста, котрий про злочинні наміри пасажирів не знав. Чоловіка опитали й відпустили. Порушники притягнуті до адмінвідповідальності, переправникам загрожує кримінальна відповідальність.

Найбільше спроб незаконного перетину кордону фіксують на межі з Молдовою та Румунією. Щодня на пунктах пропуску до 10 ухилянтів викривають на спробах незаконно перетнути кордон за підробленими документами, зазначив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео " ЕКСНАРДЕПКА ЗАРОБЛЯЛА НА УХИЛЯНТАХ ПО $100 ТИСЯЧ ЩОМІСЯЦЯ?!"

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники спільно з СБУ та ДБР викрили канал незаконного переправлення чоловіків через українсько-словацький кордон та затримали двох фігурантів справи.

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