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Експерт розповів про три напрямки, перспективні для контрнаступу ЗСУ

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Експерт розповів про три напрямки, перспективні для контрнаступу ЗСУ

Фото: Служба зв'язків з громадськістю 46-ої окремої аеромобільної бригади

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів про три напрямки, перспективні для активізації ЗСУ в найближчому майбутньому.

Перспективними для контрнаступу українських захисників сьогодні є Луганщина, Запорізька область та лівобережна Херсонщина.

Про це розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко в інтерв’ю ТСН.ua.

"У нас є три з п'яти перспективних локацій — це Луганщина, тимчасово окупована частина Запорізької області та лівобережна Херсонщина. Це три плацдарми, на яких можуть відбуватися активні дії ЗСУ", - розповів екперт.

Коваленко додав, що на Донеччині, найімовірніше, ще досить довго триватиме активна оборона.

"А щодо тимчасово окупованого Криму, то про нього ми можемо говорити тільки після того, як вийдемо до адміністративної межі з півостровом", - сказав оглядач.

Нагадаємо, Коваленко також зауважив, що західні партнери України розуміють, що Росія прагне затягти війну, а це не вигідно нікому. Тому вони почали передавати більше зброї ЗСУ для якнайшвидшого звільнення всіх територій держави.

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Дата публікації
Перегляди
560
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