Індексація пенсії 2025 року: коли, кому і на скільки її підвищать

В Україні підвищили пенсії. Індексацію пенсій розпочали вже від сьогодні, 1 березня.

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Індексація пенсій 2025 року

Президент України Володимир Зеленський анонсував початок індексації пенсій 2025 року. Він наголосив, що держава прагне надати фінансову підтримку всім українцям, які її потребують. Про це йдеться на сайті Офісу президента України. Також обговорювалися програми фінансової підтримки українців і бізнесу, зокрема програм "єПідтримка", "єОселя", "Зроблено в Україні", "Національний кешбек", безкоштовне харчування у школах, доплати вчителям тощо.

"Хоч би як було складно, ми знаходимо кошти, щоб допомогти всім українцям, українським виробникам. Майже 13 мільйонів заявок на "єПідтримку", і майже 13 мільярдів гривень виплачено безпосередньо українським сім’ям, нашим громадянам. Кількість учасників програми доводить її потрібність і потрібність аналогічних програм прямої підтримки людей. Є вже понад 5 мільйонів клієнтів програми "Національний кешбек" – це теж така кількість учасників, яка говорить сама за себе", - сказав він.

Він пояснив, що влада працює над тим, щоб збільшувати всі формати підтримки, які виявилися ефективними. Президент підкреслив, що вже надав відповідні доручення уряду.

Індексація відбудеться з урахуванням інфляції та зростання зарплат. Попередньо, розмір підвищення становитиме 10%, повідомили у пресслужбі Пенсійного фонду України.

Зауважимо, що в бюджеті ПФУ на доплати, визначені постановами уряду про індексацію пенсійних виплат та додаткові заходи підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення, передбачено 44,7 млрд гривень. Інших підвищень, крім індексацій, 2025-го проводити не будуть.

Нагадаємо, що наразі мінімальна пенсія в Україні становить 2361 гривню для людей без стажу, мінімальна зарплата - 8000 гривень, прожитковий мінімум - 2920 гривень.

Пенсійна реформа-2025

Згідно з від міжнародних партнерів, зокрема МВФ, в Україні розробляють нову пенсійну реформу. Вона передбачатиме обов'язкове відрахування 9% від зарплати на накопичувальну пенсію. Про це повідомила під час пресконференції 27 січня міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. Йдеться про те, що такі відрахування від зарплати у майбутньому дозволять людині отримати на пенсії 20% від своєї середньої зарплати за життя. Інші 20% будуть йти з солідарної системи. У сумі це дасть коефіцієнт заміщення на рівні 40%. За словами Жолнович, людина може добровільно відраховувати на накопичувальну пенсію і більший відсоток від заробітної плати. Також посадовиця повідомила, що рішення щодо пенсійної реформи та запровадження накопичувальної пенсії може бути ухвалено 2025 року, а сама система зможе запрацювати від 2026 року.

У Мінсоцполітики уточнили, що запровадження накопичувальних пенсій не передбачатиме підвищення податків. Адже внески роботодавця та громадянина не збільшаться, та будуть виокремлені із поточного ЄСВ і ПДФО.

Нові умови для виходу на пенсію

Від січня 2025 року в Україні почали діяти нові умови для виходу на пенсію за віком. Так, згідно з законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" для виходу на пенсію у 60 років потрібен стаж 32 роки. Цього року право на призначення пенсії за віком мають ті, кому 2025 року виповнилось:

60 років – за наявності не менше 32 років страхового стажу

63 роки – за наявності не менше 22 років страхового стажу

65 років – за наявності не менше 15 років страхового стажу

Тим, у кого стаж становить менш ніж 15 років, у 65 років буде призначено не пенсію, а державну соціальну допомогу.

Українське законодавство надає можливість докупити стаж, якого бракує. Для того, щоб безробітному був зарахований місяць стажу, він має сплатити мінімум 1760 гривень (мінімальний страховий внесок). Тобто, якщо вам не вситачає року трудового стажу і ви хочете його докупити вам доведеться сплатити 21 120 грн. Сума внесків зараховується за місяць, коли гроші отримав ПФУ. Робити внески можна не лише за себе, але й за іншу людину. Додам, що деякі громадяни в Україні можуть вийти на пенсію раніше завдяки подвоєному страхового стажу. Це правило поширюється на тих, хто працює у шкідливих, небезпечних або екстремальних умовах.

Військова служба та пільгова пенсія

В Україні громадяни, які працюють на шкідливих виробництвах, мають право на дострокову пенсію за певних умов. Це стосується зокрема металургів і шахтарів, якщо вони набрали достатню кількість стажу.

Згідно з Законом України про соціальний і правовий захист військовослужбовців, період військової служби під час особливого періоду, оголошеного відповідно до Закону України "Про оборону України", може зараховуватися до стажу, що дає право на пільгову пенсію. Це стосується осіб, які на момент призову працювали в умовах, що дають право на пенсію на пільгових умовах. Однак період військової служби не може перевищувати стаж роботи, що дає право на таку пенсію.

Також, згідно з нормами Закону України № 1058-IV, право на пенсію на пільгових умовах мають працівники, які працюють на підземних роботах або в умовах, що є особливо шкідливими та важкими, за списками, затвердженими Кабінетом міністрів України.

Надбавки та доплати

Непрацевлаштовані пенсіонери-чорнобильці, які мешкали в зонах обов'язкового та добровільного відселення протягом 1986-1993 років, зможуть отримувати додаткову виплату в розмірі 2,3 тисячі гривень, повідомила очільниця Управління пенсійного забезпечення в Черкаській області Тетяна Коваль.

За словами посадовиці, виплата призначена на період дії воєнного стану. Додаткові гроші не призначені для громадян, які залишили зони відселення або змінили місце проживання від 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року. Своєю чергою, українські пенсіонери, які мають страховий стаж, що перевищує необхідний мінімум, можуть розраховувати на додаткові виплати. 2025 року ці правила залишаються чинними та регулюються відповідними нормативними актами. Доплата становить 1% від базового розміру пенсії за кожен рік понаднормового стажу. Для цього враховується прожитковий мінімум, встановлений законом.

2025 року прожитковий мінімум залишиться на рівні 2361 гривні. Отже, кожен рік понаднормового стажу додасть до пенсії 23,61 гривні (2361 × 1%). Максимальна доплата за 30 років понаднормового стажу становитиме 708 гривень. Також українці, які досягли 70 років, мають право на отримання надбавки до пенсії за віком.

Вікова надбавка до пенсії становить:

після досягнення 70 років – 300 гривень

після досягнення 75 років – 456 гривень

після досягнення 80 років – 570 гривень

Доплата до пенсії нараховується автоматично на основі інформації з пенсійного фонду. Для цього не потрібно подавати заяву. Втім, доплата передбачена тільки для тих, чия пенсія не перевищує 10,3 тисячі гривень.

У кого зменшаться виплати

В Україні 2025 року будуть обмежені найбільші спеціальні пенсії. Це нововведення стосуватиметься понад 17 тисяч пенсіонерів. Воно діятиме на період воєнного стану 2025 року, повідомили в Міністерстві соціальної політики.

У відомстві наголошують, що зараз система є несправедливою та непрозорою через дисбаланси, які накопичилися в пенсійній системі. Саме тому обмеження торкнуться виплат, які зараз можуть становити 60, 80, 100 тисяч гривень чи навіть вище. В Мінсоцполітики додали, чим вищий розмір пенсій, тим більший коефіцієнт застосовуватиметься. Там наголошують: до пенсій людей, які зараз воюють на фронті або брали участь у захисті батьківщини від агресії РФ від 2014 року, обмеження не застосовуватимуться.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував, що від 1 липня 2025 року в Україні розпочнеться реформа пенсійної системи, що передбачає зміни в порядку нарахування та виплати пенсій по інвалідності.

Виплати з інвалідності залежать від трудового стажу та групи інвалідності: для 1 групи – 100% пенсії за віком, для 2 групи – 90%.

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