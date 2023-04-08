На полях вже оселились лебеді і тонуть трактори: Волинь через дощі йде під воду

Тисячі гектарів полів та господарств на Волині у воді. Найкритичніша ситуація з підтопленням у північних районах області. Аграрії через негоду не можуть розпочати посівну. Воду на людських обійстях відкачують, але вона знову прибуває. За прогнозами синоптиків, так триватиме і надалі, йдеться в ТСН.

Де раніше був город, тепер стоїть вода. У воді і сіно, і дрова, від води довелося рятувати і худобу. Води, кажуть місцеві, було ще більше. До сусідів не ходили - плавали. “Човном плавали до Васі, до сусіда”, - розповідає місцевий мешканець.

У Валерія вода дісталася самої хати, довелося, аби хоч якось врятувати городину, усе діставати з погреба. Найгірше ж, кажуть, коли доводиться доправляти хворого батька у лікарню. Пенсіонера до дороги вивозили і тачкою і, кіньми. “Навіть кінь не йшов, бо води було багато, не хотів іти, то виносили по тих кладках, то в тачку і туди підвозили”, - каже жінка.

Стільки води у цих північних районах Волині не пригадують і старожили. Все через дощі, які замість снігу йшли тут усю зиму. Підземні води піднялися, річки вийшли з берегів.

Раніше, запевняють, якщо й затоплювало їхні обійстя, то не так масштабно. Зараз у воді навіть сільськогосподарські угіддя. Тракторист Віктор загруз посеред поля просто під час оранки. “Почали тільки. Скільки я там виорав, може гектара два і втопився, то два дні трактор ночував у полі”, - розповідає він.

Техніку спершу гуртом викопували, а потім тягнули іншими тракторами. Розпочати посівну фермери не можуть, бо як тільки хоч трохи підсохне в полі – знову починає дощити. “Я навіть не знаю, коли можна буде в’їхати на поля. В нас вже лебеді на полях поселилися, живуть. Великі плеса, будемо відправляти у відпустки людей, бо іншого виходу немає”, - каже один із фермерів.

Воду чи не щодня викачують з людських обійсть, але це не допомагає. Прогнози синоптиків тим часом невтішні - дощі в цьому регіоні обіцяють ще кілька тижнів.

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