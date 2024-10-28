На Закарпатті цивільні проходять унікальні навчання: фото, відео

Людей навчають, як захиститись під час війни.

На Закарпатті триває підготовка цивільних до національного спротиву. Впродовж трьох місяців, у теорії і на практиці, учасників навчають всіх тонкощів військової справи.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Світлани Деніщук.

У рамках програми національного спротиву цивільні навчаються військовій справі.

"Воно побудоване на методиці Швейцарії, де майже 100% цивільного населення проходить такі навчання. І ворог, якщо буде знати, що населення підготовлене і вміє користуватися зброєю - тисячу разів подумає, нападати на таку країну чи ні", - каже учасник навчань Радіон Кіштулинець.

Радіон Кіштулинець.

Заняття проводять інструктори – ветерани із бойовим досвідом. Цивільних вчать рухатися під обстрілами, виходити із зони ураження. Користуватися засобами зв’язку, картами і компасами.

Навчання триває три місяці. Щовихідних - практика. В бронежилетах та з навчальною зброєю. Одне з тренувань – тактична медицина.

"Всім людям потрібно знати, як працювати у таких випадках: як накладати турнікет, яка перша невідкладна допомога, тому що вона стосується нас і в буденному житті", - каже учасниця Вікторія Герех.

Роман разом з дружиною вже пройшли один курс і отримали сертифікати. Нині закріплюють здобуті знання.

"Я вважаю, що це як коли ми страхуємо своє життя і сподіваємося, що ця страховка нам не знадобиться. Дай Бог, щоб ворог ніколи сюди не прийшов. Але якщо прийде, щоб ми були готові", - каже Роман Ліба.

Військові навчання

Сильний тил і є головним завданням програми національного спротиву, каже керівник закарпатського Центру. Переконаний, всім українцям треба володіти бодай базовими навичками оборони.

"Ці курси спеціально для того, щоб ми могли навчити звичайне цивільне населення, як себе поводити, якщо ворог прийде на нашу землю. Щоб люди не панікували, не втікали, щоб вони просто знали, що робити", - каже керівник Центру підготовки населення до національного спротиву Юрій Беляков.

Військові навчання для цивільних

Деякі випускники цього курсу уже захищають країну на передовій.Та це, каже військовий, було їхнім особистим рішення. Бо ж повісток тут ніхто не роздає.

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