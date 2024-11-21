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Аліна Михайлова розповіла про велику проблему на фронті

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Аліна Михайлова розповіла про велику проблему на фронті

Аліна Михайлова

Окупанти часто не дають евакуювати поранених воїнів.

Начмед 108-го окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" 59-ї бригади, дівчина загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла ("Да Вінчі") Аліна Михайлова розповіла, що зараз є дуже велика проблема із евакуацією поранених військових. 

Про це вона сказала в ексклюзивному інтерв'ю Наталії Нагорній. 

Аліна Михайлова зазначила, що першочергово з лінії фронту евакуйовують тяжко поранених військових. Якщо поранення не критичне, то воїн може навіть кілька днів залишатись на позиціях аж до наступної ротації. 

"У нас є проблема з евакуацією. Ворог не дає евакуювати бійців, він добиває тих, хто може ходити, а про лежачих ми і не говоримо. Ми використовуємо сьогодні наземні платформи для евакуації. По наземним платформам все одно працюють зкиди. І ось це стає великим питанням, яким чином евакуювати сьогодні бійців. І яким чином до них ближче наблизити рівень надання допомоги", - сказала вона. 

Повну версію інтерв'ю з Аліною Михайловою дивіться за посиланням

Нагадаємо, ЗСУ відпрацювали по окупанту, який показав середній палець дронам.

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