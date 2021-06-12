Першими не стріляємо: бійцям не дозволили ліквідувати ворожих снайперів

У Зайцевому не лишилося жодного вцілілого будинку.

Стало відоме ім’я загиблого напередодні військового. Це Володимир Бєлов із Мукачева. Під час обстрілу неподалік Водяного на Донеччині він дістав осколкове поранення, несумісне з життям. Володимиру було 37 років, він був бійцем 128-ї Окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ. Тим часом на Сході ворожі війська і надалі порушують режим припинення вогню.

Про це йдеться 12 червня у сюжеті ТСН.19:30.

Це — вулиця на околицях селища Зайцеве. Тут не лишилося жодного вцілілого будинку. Від помешкань залишилося хіба по кілька стін. Не спокійно тут і досі. Бо зовсім близько бойовики облаштували свої позиції.

Новини з фронту: під час ворожого обстрілу неподалік Водяного загинув військовий з Мукачева

Фронт — за останньою хатою. Відстань між позиціями наших армійців і бойовиками — мінімальна. Буквально чути, що говорять по той бік.

"Чуємо, як вони спілкуються між собою. Як називають своє озброєння. Звичайно це не ополченці, а російські мотострілецькі підрозділи", — говорять бійці.

Хлопці кажуть, противника мають підлого. Минулоріч неподалік розстріляли нашу групу евакуації. В білих шоломах медики намагались забрати загиблого. Та попри домовленості, по групі відкрили вогонь. Відтоді обстрілів поменшало. Але тримати оборону — не легше.

Новини з фронту: яка ситуація на передовій і що залишилося від селище Зайцеве

Видно як з того боку працюють снайпери. Про це бійці доповіли командирам, але знешкодити ціль там не дозволили. Першими не стріляємо, такі нині правила війни.

Інженерні роботи терористи проводять вже кілька днів. Працюють бензопили, курсують вантажівки.

Але бійці не втрачають оптимізму. Над головами майорить синьо-жовтий стяг. А в перерві між пострілами звучить гімн України.

Ранше ветеран АТО розповів, як його захопили у полон бойовики. Боєць зазначив, що протягом 1,5 року щодня бойовики піддавали його тортурам. Військовий вважає, що його "здали свої".

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання