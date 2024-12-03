Притула відверто назвав причини провалу контрнаступу ЗСУ 2023 року

Громадський діяч звернув увагу, що величезні сподівання суспільства на цей контрнаступ підігрівалися владою та медіа. А ще Притула дорікнув партнерам держави за недостатнє забезпечення.

Український контрнаступ 2023 року не зазнав успіху через незабезпечення бригад достатньою кількістю сучасної зброї, через те, що ворог добре окопався на всіх напрямках, а ще тому що багато військових у бригадах наступу не мали бойового досвіду.

Про це громадський діяч, засновник однойменного фонду Сергій Притула розповів у інтерв’ю ТСН.

За словами Притули, у бригад, які готувалися до контрнаступу 2023 року, було не все гаразд із забезпеченням.

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"Величезні сподівання українського суспільства на цей контрнаступ підігрівалися українською владою, медіа. Я пригадую всі ці ролики, інтерв’ю високопоставлених осіб на рівні заступників міністра оборони, які казали: "Ми, коли підемо в контрнаступ, Росія здригнеться". А ти на той момент маєш спілкування з бригадами наступу, які формуються, і бачиш, що на рівні забезпечення не все гаразд", – розповів громадський діяч.

Він назвав ще й інші проблеми щодо контрнаступу і пояснив, чому було "некоректно" з боку західних партнерів сподіватися на якісь "супер-результати".

"Дивлячись, як росіяни заривалися на всіх напрямках, очікувати на якісь супер-результати, зважаючи на відсутність сучасної авіації з боку України, достатньої кількості модернової бронетехніки… Ми їм (західним партнерам – ред.), звичайно вдячні за будь-яку ддопомогу, яку вони дають, але виходити потім і казати, що ми трохи розчаровані українським контрнаступом, у той момент, коли ви не забезпечили передумов для його успішності – це, як на мене, трошечки некоректно", – висловився Притула.

Він додав, що у Сил оборони України не було навіть достатньої кількості засобів для розміновування полів:

"Навіть такої номенклатури, як протимінні трали, якими треба було пробивати мінні поля, їх не було в достатній мірі".

Звернув увагу волонтер і на відсутність в українських захисників бойового досвіду.

"Зрештою багато військовослужбовців з новостворених бригад, хоч і пройшли злагодження, навчання на полігонах у Німеччині, Франції, де завгодно, не мали бойового досвіду. А вони саме стояли на вістрі контрнаступу", – сказав Притула.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути повне відео за цим посиланням: СЕРГІЙ ПРИТУЛА: Про борг Зеленському, як заробляє під час війни, і хто з відомих людей його обікрав

Нагадаємо, раніше причини невдалого контрнаступу ЗСУ 2023 року назвав начальник штабу бригади НГУ "Азов" Богдан Кротевич "Тавр". Зокрема, він назвав "дебілізмом" наступ на п’ять ліній оборони ворога.

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