Прорив у Курській області: чим така важлива Суджа, де тривають бої та гнівна реакція Путіна (мапа, відео)

Напередодні, 6 серпня, російські пропагандисти повідомили про нібито рейд українських сил до Курської області РФ. Станом на 7 серпня "військкори" заскиглили про швидке просування противника, заявивши, що головний напрямок – це Суджа.

Що відомо про бої в Курській області станом на 16:00 7 серпня, як Путін прокоментував прорив держкордону РФ та чому Захід незадовлений рейдом – читайте на сайті ТСН.ua.

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Російська влада заплуталася у версіях подій

Американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що місцева влада Курської області та Міноборони Росії не узгодили версії того, що відбувається в регіоні, і зробили суперечливі заяви.

Аналітики навели заяву губернатора Курської області Олексія Смирнова, що в прикордонних районах Суджанського і Коренєвського районів тривають бойові дії. Втім, у Міноборони та ФСБ наголошували, мовляв, начебто відбили спроби "прориву" держкордону.

Деякі російські "блогери" повідомляли, що нібито 6 серпня українські війська здійснили серію рейдів через кордон. Вони начебто наступали на позиції РФ поблизу Миколаєво-Дар'їно та Олешні Курської області (на північний захід від міста Суми та вздовж російсько-українського кордону). Геолокаційні кадри за 6 серпня показують пошкоджену і покинуту бронетехніку приблизно за сім кілометрів на північ від міжнародного кордону на захід від Любимівки Курської області. Російські джерела стверджують, що на кадрах видно українську техніку. Втім, в ISW не можуть підтвердити – є ця бронетехніка російською, українською або ж обох сторін.

Міністерство оборони Росії стверджувало, що російські резервні сили відповіли на ймовірні українські рейди, а російське інсайдерське джерело стверджувало, що частини чеченського спецназу "Ахмат" також відбивали рейди. Втім, американські аналітики не можуть перевірити ці твердження.

Українські війська "увійшли" до Курської області та закріпилися там – Z-канали

Телеграм-канал Медуза, який позиціонує себе опозиційним до російської влади, посилаючись на Z-канали, пише, що станом на опівдень 7 серпня українські сили нібито увійшли до Курської області та закріпилися в прикордонній зоні. "Військкори" скиглять, що "у них не виходить їх вибити".

За різними даними, на територію Курської області зайшли один або два батальйони ЗСУ – до 800 осіб, ще до двох тисяч військових зосереджені вздовж кордону. Українських військових "неможливо вибити", пише Z-канал "Два майори".

Мапа просування бійців у Курській області / Фото: російські тг-канали

ЗСУ розширюють фронт у Курській області – рупори пропаганди

Російські "військкори" в істериці та заявляють, що ЗСУ нібито пройшли дві лінії оборони і вже зайшли до 11 населених пунтків Курської області та розширюють фронт.

Ворог на контрольованих територіях розгортає логістику, підвозить ПММ і боєприпаси. Судячи з відкритих джерел, регулярні війська противника присутні на глибину до 15 км. Ширина фронту – 10-11 км. ЗСУ були присутні станом на вечір (6 серпня – ред.) у Любимівці, Обухівці, Покровському, Зеленому Шляху, Товстому Лузі, Нижньому Клині, Миколаєво-Дар'їно, Дар'їно, Свердликово, Лебедівці", – пише Z-канал "Два майори".

Рупори пропаганди зазначили, що від ранку противник продовжив розвивати свій наступ на північ уздовж траси Суджа-Коренево, щоб вийти до міста. Сумарне просування за трохи більше ніж за добу становить приблизно 15 км.

Перед цим близький до Міноборони РФ телеграм-канал "Рибар" писав, що ЗСУ начебто вдалося зайняти три села в Суджанському районі і просунутися до західного передмістя Суджі – Гончарівки, запевняючи, що "в Суджі поки що руху немає".

Мапа боїв у Курській області / Фото: російські тг-канали

Суджа: що це за місто і де воно розташоване (мапа)

Російські інформаційні ресурси заявляють, що ціллю противника є місто Суджа, яке розташоване приблизно за 10 кілометрів від кордону з Сумською областю і за 45 кілометрів – від самих Сум.

Де розташована Суджа на мапі РФ / Фото: скрин / Google map

Чим важлива Суджа: пояснення OSINT-дослідника

OSINT-дослідник Intelschizo висловив свою думку, чому Україна обрала для наступу на території РФ Суджу (станом на 15:20 українська сторона не підтвердила свої дії на території РФ – ред.). Він пояснив, що:

Суджа розташована в низині, а українські війська наступають з височини, що дає їм вогневий контроль над логістичними шляхами.

Від Суджі йде важлива залізнична лінія, яка постачає російське угруповання "Північ". Контроль над нею послабить постачання угруповання, змушуючи російську логістику проходити через Бєлгород.

Через Суджу проходить газопровід, який використовується для постачання газу до Угорщини. Контроль над Суджею дає Україні важіль тиску на угорське керівництво.

Він припускає, що угруповання "Північ" розділене на чотири групи. ЗСУ наступають у фланг, перерізуючи постачання іншим групам.

На Курському напрямку фіксують колону української техніки

Російська авіація обіцяє стерти з лиця землі Суджу

Вранці 7 серпня на тлі просування у Курській області Z-канали писали, що російська авіація зітре з лиця землі російське місто Суджа, якщо його захоплять українські військові.

"Місто Суджа в Курській області фактично все евакуйоване і буде стерте з лиця землі російською авіацією", – пишуть російські "військкори".

Російське командування вирішило здати Суджу – роспропаганда

Станом на 15:00 7 серпня "військкори" пишуть, що російське місто Суджа – під контролем України (офіційного підтведження ні з боку України, ні з боку Росії немає – ред.).

"Військкор" Борис Рожин повідомив, що газовимірювальна станція "Суджа", через яку здійснюється транзит газу до Європи, вже під контролем ЗСУ.

"Командування вирішило здати Суджу ЗСУ. Українці вже пройшли половину шляху до Курської АЕС", – йдеться у його дописі.

Тим часом інший пропагандист Юрій Подоляка інформує, що Суджа перебуває в оперативному оточенні противника. Він у паніці заявляє, що панівні висоти – під українським контролем.

Новини ТСН 14:00 7 серпня. Жорстоке вбивство азовця, просування в Росії і скандал із військкоматом

Якою може бути мета операції в Курській області

Видання ВВС Україна, посилаючись на провоєнних блогерів і військових експертів, припускає, що цього разу справа не обмежиться швидкоплинним рейдом на російську територію.

Вони вважають, що цей прорив – це лише початкова стадія операції, мета якої – відтягнення російських військ з інших гарячих ділянок фронту (передусім у Харківській і Донецькій областях) або відвернення уваги від великої операції, яка планується на іншій ділянці фронту.

Росіяни втікають із прикордонних районів Курської області

Місцеві жителі власними силами евакуюються з населених пунктів, де тривають бойові дії. На прохання допомогти виїхати місцева влада розводить руками, що через активні бої не може організувати заходи з евакуації населення.

Т.в.о. голови Курської області Олексій Смирнов повідомив, що з регіону протягом останньої доби виїхало кілька тисяч осіб.

Крім того, за словами місцевих, у місті Суджа немає зв'язку, а також води, електрики й газу.

Реакція України на "рейд" до Курської області

Станом на опівдень 7 серпня українська сторона не коментує події в Курській області. Напередодні ВВС Україна звернулася по коментар до Генштабу ЗСУ та ДПСУ. Там послалися на відсутність будь-якої інформації про можливий рейд до РФ.

"У нас немає наразі інформації з цього приводу", – відповіли BBC Україна в Генштабі ЗСУ.

Про те, що це операція ЗСУ, натякнула народна депутатка і заступниця керівника комітету з оборони Марʼяна Безугла.

"Щиро бажаю успіхів Сирському з цим проєктом. Принаймні один такий успішний авторський він має – Харківський 2022-го", – написала вона.

Реакція Путіна на прорив держкордону: погрожує завдати масованого ракетного удару по Києву

Після тривалого мовчання очільник Кремля Володимир Путін нарешті зробив заяву про події в Курській області. Він назвав це "масштабною провокацією "кієвского рєжима".

Так, тимчасовий в.о. губернатора Курської області Олексій Смірнов заявив, що вночі телефоном доповів оперативну обстановку Путіну. Мовляв, диктатор-президент "тримає ситуацію на особистому контролі", а також "пообіцяв підтримку Курської області в усіх напрямках". Втім, про які саме напрямки йдеться, Смірнов не розповів.

За словами російського чиновника, ситуація в регіоні нібито контрольована. Влада організувала вивезення жителів "з обстрілюваних територій прикордоння" до пунктів тимчасового розміщення, однак вони скаржаться на відсутність допомоги.

За інформацією Z-пропагандистів, Путін анонсував масований ракетний удар по Києву на екстреному засіданні Радбезу 7 серпня.

Захід не в захваті від "рейду" до Курської області – Forbes

На думку аналітика Forbes Девіда Екса, задіяні в прориві російського кордону сили більше стали б у пригоді на сході, де ЗСУ відступають під натиском окупантів.

"Усе це дуже драматично, але це також ганебне витрачання дорогоцінних військових ресурсів. У той час, як Легіон "Свобода Росії" байдикував у Суджі, місті, яке практично не має військової цінності, українські бригади відступали з Нью-Йорка на сході України", – зазначає він.

Він вважає, що, ймовірно, оборонці Нью-Йорка виграли б від підкріплення від того ж Легіону "Свобода Росії", "який наразі витрачає свої війська і боєприпаси, "збираючи кілька російських полонених у прикордонному місті, яке ніхто не очікує, що українські сили утримуватимуть у довгостроковій перспективі".

Інший, фінський аналітик Йоні Аскола вважає, Україна могла б зміцнити свої позиції на передовій раніше, скоротивши територіальні втрати за рахунок мобілізації більшої кількості військ. Він також наголошує, що в багатьох підрозділах не вистачає піхоти, а Україні бракує підрозділів на фронті та в резерві.

"В цьому контексті непробачно для будь-якого українського чи проукраїнського командира витрачати життя на рейд, який у кращому разі має лише швидкоплинну пропагандистську цінність. Ці сотні легіонерів мають воювати на сході, а не шукати пригод на півночі", – йдеться в матеріалі Forbes.

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Тролінг "Укрпошти"

Голова "Укрпошти" Ігор Смілянський анонсував відкриття нового поштового відділення в Суджі Курської області, яке буде розташоване на місці колишнього відділення російської пошти.

"Шановні друзі! З метою якісної доставки посилок, преси та письмової кореспонденції нашим героїчним ЗСУ і громадянам РФ, звільненим від окупаційного режиму, АТ "Укрпошта" планує відкрити відділення за адресою вул. Совєтська 12, місто Суджа, на місці колишнього відділення пошти росії", – написав посадовець у соцмережі.

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