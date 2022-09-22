Військовий експерт Олег Жданов переконаний, що Путін не назбирає 300 тисяч військових для війни в Україні.

Жданов вважає, що вже від другого тижня мобілізації Кремль буде змушений залучати Росгвардію, влаштовувати "облави" та силою тягнути чоловіків до військкоматів. А це, своєю чергою, може спричинити масштабні бунти.

Про це Жданов розповів у коментарі ТСН.ua.

"За моїми оцінками, росіяни не назбирають 300 тисяч військових. Я думаю, що сценарій буде такий. Перший тиждень вони будуть виїжджати за рахунок тих ідеологічно налаштованих людей, які підтримують війну. Я допускаю, що в такій країні, як Російська Федерація, буде певний відсоток людей, які самі прийдуть до військкомату. В перший тиждень вони зможуть набрати певну кількість людей, але з другого тижня почнуться проблеми", - переконаний експерт.

За словами Жданова, тоді Путіну доведеться залучати Росгвардію і проводити "облави", аби примусово привести чоловіків до військкомату.

"А коли почнеться примусове приведення до військкомату, тоді почнеться і фізичне протистояння", - каже експерт.

Вже сьогодні росіяни починають ставити цілком логічні питання, на які влада РФ не може дати відповідь.

"Якщо "спеціальна воєнна операція", то чому ми оголошуємо мобілізацію? Якщо втрати менше 6 тисяч (військових - ред.), то чому збирають 300 тисяч? А де армія? Отакі питання ставлять сьогодні в соціальних мережах на території Росії", - каже Жданов.

Попри це, за словами експерта, те, що росіяни вийшли на протести, дуже красномовно окреслює політику Путіна. Нехай сьогодні це 100-200 людей. Однак, коли росіяни зрозуміють, що без "Майданів" їм не перемогти путінську владу, масштаби мітингів зростуть.

"Вони з нас сміялися, мовляв, хто не скаче, той москаль. А сьогодні вони пішли тим же шляхом. Як казав класик: "О русский бунт, безсмысленный и беспощадный". Головне слово "беспощадный". І вони все одно дійдуть до цієї стадії, тому що Путін власноруч владу не віддасть. Партія Путіна буде триматися за владу, буде топити в крові власний народ, але буде змушувати їх іти на війну і не виходити на протести", - сказав Жданов.

Нагадаємо, у британській розвідці заявили, що російський диктатор Володимир Путін іде на значний політичний ризик у надії зібрати 300 тисяч військових для війни в Україні. Мобілізація у Росії зіткнеться із логістичними і адміністративними труднощами, а зібрані війська не будуть боєздатними ще протягом принаймні кількох місяців.

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