Радуцький пояснив, чому в Україні здорожчали ліки

Голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький повідомив, що по Україні в середньому ліки здорожчали на 12%.

За словами Радуцького, на ціну вплинуло зростанню курсу валюти, адже навіть ліки українського виробництва виготовляють з імпортних компонентів. Крім того, здорожчала вартість доставки ліків до аптек та лікарень.

Про це він розповів ТСН.

"Є здорожчання препаратів. Воно сьогодні становить близько 12%. Держава намагається сьогодні зробити все, щоб було уповільнення завищення", - зазначив Радуцький.

Радуцький також зазначив, що на підтримку системи охорони здоров'я Україна отримала допомогу в 1,7 млрд дол. Частина з цих грошей буде направлено на програму "Доступні ліки" і на закупівлі, які проводить ДП "Медичні закупівлі".

Нагадаємо, споживча інфляція в Україні у червні пришвидшилася до 20,1% з 18,0% у травні. Це зумовлювалося як загальносвітовими тенденціями, зокрема високими цінами на енергоресурси, так і внутрішніми чинниками, насамперед пов'язаними із війною: порушення виробничих та логістичних шляхів, руйнування активів та інфраструктури, обмеженість запасів та можливостей імпорту, окупація територій.

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