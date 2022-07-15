Антверпен - Динамо: онлайн-відеотрансляція благодійного матчу

У п'ятницю, 15 липня, київське "Динамо" проведе черговий поєдинок на літньому тренувальному зборі.

Суперником команди Мірчі Луческу стане бельгійський "Антверпен". Раніше "біло-сині" перемогли дубль "Ліона" (3:1), але розгромно програли основному складу французького клубу (0:3).

Поєдинок киян з "Антверпеном" також відбудеться в рамках благодійного турне "Match for Peace! Stop the War!" ("Матч за Мир! Зупинимо Війну!") на підтримку України у війні з російськими окупантами.

Команди зіграють в Антверпені на арені "Bosuilstadion". Початок зустрічі - о 21:00 за київським часом.

Для обох команд майбутній поєдинок стане генеральною репетицією перед стартом у новому сезоні єврокубків. "Динамо" 20 липня проведе в польському Лодзі номінально домашній матч кваліфікації Ліги чемпіонів проти турецького "Фенербахче", а днем пізніше "Антверпен" прийме на своїй арені "Дріту" з Косова в рамках відбору Ліги конференцій.

До вашої уваги пряма відеотрансляція поєдинку "Антверпен" - "Динамо".

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