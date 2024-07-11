Сейшели, Іспанія і релакс під час війни: ексвійськком Борисов знову в центрі уваги

Сейшели та Іспанське узбережжя – і все це на зарплату у ТЦК та замість робочих буднів. Колишній начальник Одеського ОТЦК Євген Борисов постане перед судом. Знову! Нагадаємо, що ексвійськома затримували вже не один раз та й на суді чоловік вже встиг вразити своїм перформансом. Більше про справу Євгена Борисова – йдеться в ексклюзиві Вікторії Панченко TSN.ua.

Дорогий відпочинок

Правоохоронці завершили розслідування щодо колишнього одеського військкома Євгена Борисова, який замість служби відпочивав на Сейшельських Островах. Борисову інкримінують нез'явлення на службу без поважних причин, вчинене в умовах воєнного стану; ухилення від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану та використання завідомо підробленого документа. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

"Обвинувальний акт направлено до суду. Встановлено, що експосадовець виїздив за межі України у 2022-2023 році під виглядом особи, що начебто постраждала внаслідок російської агресії. Зокрема, за допомоги знайомого лікаря він оформляв собі виїзд начебто на лікування після поранення на фронті", – зазначили в ДБР.

Насправді колишній начальник Одеського обласного ТЦК та СП їздив на коштовні курорти Сейшельських Островів та Іспанії. Слідство встановило, що у 2022 року колишній керівник Одеського ОТЦК та СП не з’явився вчасно на службу і ухилявся від її проходження.

Причина – лікування у медзакладі. Борисов навіть надав виписку з медичної карти денного стаціонару про нібито перебування у цей період в лікарні. Ба більше, документ начебто був затверджений керівництвом лікарні, однак без прізвища лікаря та його посади.

Як виявилося, перебуваючи на стаціонарному лікуванні у 2022 році у військовій частині, колишній військком ввів лікуючого лікаря в оману та обманним шляхом отримав перевідний епікриз із медичної карти стаціонарного хворого з рекомендацією щодо направлення на лікування за кордон. При цьому слідчі встановили, що з грудня 2022 року по січень 2023 року Борисов відпочивав зі своєю матір’ю та дружиною на Сейшельських островах та Іспанії.

Нагадаємо, що проти колишнього очільника Одеського обласного ТЦК порушено також кримінальне провадження за декількома статтями КК України. 24 липня 2023 року ДБР вперше затримало колишнього воєнкома і суд помістив його під варту. Спочатку суд призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 150 млн гривень, однак поступово суди зменшили суму застави до 12 млн гривень.

Колишньому воєнкому повідомили про підозри за статтями про набуття активів, які перевищують законні доходи, не появу військового вчасно на службі без поважних причин під час воєнного стану, та ухиленні від несення обов’язків військової служби шляхом обману. Ці санкції передбачають до 10 років ув’язнення в разі обвинувального вироку.

Але і це не всі "пригоди" колишнього військкома. 28 травня 2024 року правоохоронці повторно затримали ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова. Також йому повідомили про нову підозру в організації легалізації незаконних доходів на суму у понад 142 млн гривень, заявили в ДБР та Офісі генерального прокурора.

Хотів втекти за кордон

Це сталося просто на виході зі слідчого ізолятора в Києві – Борисов саме поспішав на волю після того, як за нього внесли заставу в сумі 12 мільйонів гривень за попереднім обвинуваченням. Однак правоохоронцям стали відомі незаконні наміри ексвійськкома і його затримали знову.

Більше про справу Борисова

Нагадаємо, що Борисов опинився в епіцентрі скандалу після гучного розслідування. Журналісти "Української правди" відшукали в Іспанії маєток та офіс, які належать матері й дружині ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП. Видання зазначає, що згідно з витягами з іспанського реєстру, родина Борисова за час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості й автівок на мільйони доларів США.

Ще в березні 2023 року у ЗМІ поширилася інформація, що матір головного військового комісара Одеси придбала віллу у провінції Марбелья в Іспанії, а дружина — комерційну нерухомість поруч. Також, як зазначається, у власності родини з’явився позашляховик Mercedes Gelendvagen.

Журналісти УП взяли витяги з іспанського реєстру на маєток та офісне приміщення. Ті, як зазначається, підтвердили, що власниками майна приблизно на 4,5 млн євро є родичі Борисова. Сам Борисов заявив, що не володіє інформацією про придбання маєтків його родиною.

Після розголошення цієї інформації Борисова відсторонили від виконання службових повноважень, а Державне бюро розслідувань відкрило провадження за фактом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану та незаконного збагачення. Водночас президент Володимир Зеленський дав доручення тодішньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному "негайно звільнити" з посади Борисова.

Викрутаси на суді

Але найцікавіше було на суді. Євген Борисов запевняв, що може померти, тому заарештовувати його не можна. Він заявив, що будь-якої миті у нього може відірватися тромб. Також під час судового засідання Борисов демонстрував свої травми та наслідки від вогнепального поранення. За словами Борисова, йому не можна нервувати, а лікарі нібито порадили пройти реабілітацію за кордоном.

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СЕЙШЕЛИ, ІСПАНІЯ І РЕЛАКС ПІД ЧАС ВІЙНИ! Ексвійськком Борисов знову в центрі уваги

Збагатився на майже 150 млн гривень! Завершили розслідування щодо одеського воєнкома Борисова

Нагадаємо, що рідний брат водія одеського ексвійськкома виїхав до Іспанії як особа з інвалідністю. За словами журналіста Михайла Ткача, хлопець, найімовірніше, працює водієм матері військового комісара.

Екснардеп Ігор Мосійчук стверджував, що в одеському ТЦК просто продавали "білі квитки".

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