"Шахеди" полетять по-новому: аналітик попередив про загрози з повітря

Під час масованої повітряної атаки на Одещину проти ночі 21 березня російська армія застосувала нову тактику використання ударних безпілотників.

Як розповів в коментарі для ТСН.ua військовий оглядач Михайло Жирохов, який має оновлені дані від військових, цього разу під час атаки ударні дрони скупчувались на певній ділянці у повітрі, очікуючи наступні БПЛА, а після цього групи безпілотників роєм атакували регіон.

Україна, за даними аналітика, вже шукає засоби протидії, тому як нинішню систему захисту можна певною мірою вважати застарілою.

"За останні 3-4 ночі росіяни повністю змінили тактику", — каже Михайло Жирохов.

Та продовжує: "Вони почали використовувати масовані атаки, коли, за словами військових, 10-15-20 груп дронів діють скоординовано. БПЛА формують групу, накопичуються на певному рубежі, кружляють (очікуючи іншу групу — Ред.), а потім атакують. Такою була атака на Кропивницький, такими були декілька попередніх атак. За даними військових, БПЛА діють роєм. Принаймі на одному з дронів встановлена камера і більш точна апаратура наведення".

Михайло Жирохов зауважує, що інформація про накопичення поки що є припущенням, але, за даними аналітика, характер польоту дронів свідчить про те, що це вочевидь підтвердиться.

За його словами, зараз фахівці із трофейної техніки вивчають залишки таких дронів, щоб надати остаточну відповідь на низку питань.

"Раніше була інформація про те, що в залишках дронів знаходять сім-карти. Це свідчить про те, що ворог відходить від супутникової навігації до LTE. Тобто до орієнтування по вишкам зв’язку", — каже оглядач.

Хотіли б атакувати більшою кількістю

На думку Жирохова, те, що одна група дронів на певному рубежі очікує на іншу, може свідчити про обмежену кількість пускових установок.

"Наприклад, запустили умовно 10, потім ще раз 10 і ще раз 10. А для підготовки кожного запуску потрібний певний час", — каже оглядач.

"Установок не так багато. Росіяни могли б запускати і по 500 дронів протягом ночі, але у них немає пускових можливостей", — припускає Жирохов.

Нова загроза від "Шахедів"

Аналітик додає, що ворог постійно модернізував «Шахеди», збільшував бойову частину до 90 кг вибухівки.

"Вони працювали з системою управління, ставили форсований двигун. "Шахеди" стали більш потужними. Робили висновки з тактики. Були випадки, коли дрон летів на висоті 60 метрів, потім — 50 метрів. Зараз на певних напрямках використовують висоту 1200 метрів. Кулеметний вогонь стає неефективним, там може дістати установка ЗУ-23-2. Але цих установок у нас не так і багато. Тому ефективність мобільність вогневих груп стала нижчою", — ділиться своє думкою оглядач.

Та наводить приклад спілкування з військовими: "Я досі не почув від військових відповіді на питання про те, чому ми не наносимо удари по пусковим позиціям. Хоча вони відомі. Мені пояснюють, що як правило — це пускі з військових аеродромів, які прикриті системами ППО. "Шахеди" намагалися підловити на складах, коли дрони були у передпусковому стані".

Як Україна буде протидіяти

На це непросте питання Михайло Жирохов відповідає так: "Але і ми зараз обираємо іншу тактику, про яку я зайвого не буду казати. Буде інша тактика. Зараз перехідний період. В історії завжди так було — меч та щит. Як тільки з’являвся більш ефективний меч, то з’являвся і більш ефективний щит".

За словами аналітика, Росія зробила упор на держфінансування виробництва "Шахедів".

"Розширює виробництво. Але все виробництво "Шахедів" впирається у виробництво двигунів. Перші двигуни збирали з іранських комплектуючих, зараз нібито змогли налагодити власне виробництво. Але це непростий процес", — каже він.

Як захищені міста України від нової тактики ворога

Відповідаючи на це питання, Михайло Жирохов каже наступне: "В один момент вся система ППО може виявитись застарілою у питанні протидії дронам. Не тільки умовно кажучи в Одесі, Кропивницькому, але і в Києві. Але в Києві більша щільність ППО. Крім мобільних вогневих груп є інші засоби. Тобто система ППО більш насичена".

Раніше повідомлялось про те, що Росія запустила вогняні "килими" по Україні.

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