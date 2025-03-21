"Шахеды" полетят по-новому: аналитик предупредил об угрозах с воздуха

Во время массированной воздушной атаки на Одесщину в ночь на 21 марта российская армия применила новую тактику использования ударных беспилотников.

Как рассказал в комментарии для ТСН.ua военный обозреватель Михаил Жирохов, имеющий обновленные данные от военных, на этот раз во время атаки ударные дроны скапливались на определенном участке в воздухе, ожидая следующие БПЛА, а после этого группы беспилотников роем атаковали регион.

Украина, по данным аналитика, уже ищет средства противодействия, потому как нынешнюю систему защиты можно в определенной степени считать устаревшей.

"За последние 3-4 ночи россияне полностью изменили тактику", — говорит Михаил Жирохов.

И продолжает: "Они начали использовать массированные атаки, когда, по словам военных, 10-15-20 групп дронов действуют скоординированно. БПЛА формируют группу, накапливаются на определенном рубеже, кружат (ожидая другую группу — Ред.), а затем атакуют. Такой была атака на Кропивницкий, такими были несколько предыдущих атак. По данным военных, БПЛА летят роем. Как минимум на одном дроне установлена камера и более точная аппаратура наведения".

Михаил Жирохов отмечает, что информация о накоплении пока является предположением, но, по данным аналитика, характер полета дронов свидетельствует о том, что это явно подтвердится.

По его словам, сейчас специалисты в области трофейной технике изучают остатки таких дронов, чтобы дать окончательный ответ на ряд вопросов.

"Раньше была информация о том, что в остатках дронов находят сим-карты. Это свидетельствует о том, что враг отходит от спутниковой навигации к LTE. То есть к ориентированию по вышкам связи", — говорит обозреватель.

Хотели бы атаковать большим количеством

По мнению Жирохова, то, что одна группа дронов на определенном рубеже ожидает другую, может свидетельствовать об ограниченном количестве пусковых установок.

"Например, запустили условно 10, потом еще раз 10 и еще раз 10. А для подготовки каждого запуска нужно определенное время", — говорит обозреватель.

"Установок не так много. Россияне могли бы запускать и по 500 дронов в течение ночи, но у них нет пусковых возможностей", – предполагает Жирохов.

Новая угроза от "Шахедов"

Аналитик добавляет, что враг постоянно модернизировал Шахеды, увеличивал боевую часть до 90 кг взрывчатки.

"Они работали с системой управления, ставили форсированный двигатель. "Шахеды" стали более мощными. Делали выводы из тактики. Были случаи, когда дрон летел на высоте 60 метров, потом — 50 метров. Сейчас на определенных направлениях используют высоту 1200 метров. Пулеметный огонь становится неэффективным,там может достать установка ЗУ-23-2. Но этих установок у нас не так и много. Поэтому эффективность мобильности огневых групп стала ниже", — делится своим мнением обозреватель.

И приводит пример общения с военными: "Я до сих пор не услышал от военных ответа на вопрос о том, почему мы не наносим удары по пусковым позициям. Хотя они известны. Мне объясняют, что как правило — это пуски с военных аэродромов, которые прикрыты системами ПВО. "Шахеды" пытались подловить на складах, когда дроны были в предпусковом состоянии".

Как Украина будет противодействовать

На этот непростой вопрос Михаил Жирохов отвечает так: "Но и мы сейчас выбираем другую тактику, о которой я лишнего не буду говорить. Будет другая тактика. Сейчас переходный период. В истории всегда так было — меч и щит. Как только появлялся более эффективный меч, то появлялся и более эффективный щит".

По словам аналитика, Россия сделала упор на госфинансирование производства "Шахедов".

"Расширяет производство. Но все производство "Шахедов" упирается в производство двигателей. Первые двигатели собирали из иранских комплектующих, сейчас якобы смогли наладить собственное производство. Но это непростой процесс", — говорит он.

Как защищены города Украины от новой тактики врага

Отвечая на этот вопрос, Михаил Жирохов говорит следующее: "В один момент вся система ПВО может оказаться устаревшей в вопросе противодействия дронам. Не только условно говоря в Одессе, Кропивницком, но и в Киеве. Но в Киеве большая плотность ПВО. Кроме мобильных огневых групп есть другие средства. То есть система ПВО больше насыщена".

Ранее сообщалось о том, что Россия запустила огненные "ковры" по Украине.

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