"Тіло судомило від холоду, дивитися можна було лише у стіну": український розвідник про полон у Таганрозі

Український розвідник Олександр Нємков, який брав участь у авіапрориві на “Азовсталь”, а потім потрапив до російського полону, пригадав пекло, яке відбувалося в Таганрозі, де його тримали разом із побратимами.

В ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua військовий розповів, що там з бійцями поводилися чи не найжорстокіше. Українців катували і били двічі на день.

Полонених охороняли працівники Федеральної служби виконання покарань Росії, які працюють у тюрмах.

“Вони зробили щось на кшталт особливого режиму для особливо небезпечних в’язнів і таким чином тримали в камерах наших. Це був не дуже новий корпус. Пліснява на стелі, на стінах де інде. Вода була — вже краще, бо в Оленівці з водою провал був. Залізна шконка, на ній матрац збитий ватний. Ну і дали ще вкриватися покривало з якогось ворсу. Це все було. Перші дні там було холодно, тому що, як я розумію, ці приміщення не використовувалися. Дуже холодно було, деякі просиналися від судом у тілі від холоду. Коли тепліше ставало на дворі, воно вже прогрілося, стало трішки легше”, — розповів Олександр Нємков.

У його камері було троє людей. Деяких українців тримали по двоє і по п’ятеро. Це залежало від розміру кожної камери.

“Нам не дозволяли спілкуватися одне з одним. Дозволяли тільки дивитися завжди в стіну. Навіть працівники ФСИНу, у них така заморочка була, дивитися за хлопцями, щоб вони не дай боже не дивилися у вікно, на двері. До маразму, якщо чесно, доходить. Я вважаю, що це людина взагалі з нездоровою психікою. Яка фантазує собі, придумує, щоб діставати людей і постійно тримати в напрузі”, — каже Олександр Нємков.

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