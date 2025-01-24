Трамп висунув ультиматум Путіну: що відповіли у Кремлі

Американський президент погрожує російському диктатору економічним тиском, якщо той не погодиться укласти мирну угоду з Україною. В Москві вже відповіли на такі погрози та зробили гучну заяву щодо контактів з Трампом. Ба більше, ймовірно російський диктатор залишив свій бункер та прибув до Кремля. Всі деталі – читайте в ексклюзиві ТСН.ua.

Зухвалі заяви Трампа

Після інавгурації 20 січня новообраний президент Дональд Трамп так і сипле зухвалими заявами щодо російсько-української війни. Зокрема Трамп закликав Путіна укласти мирну угоду та припинити війну проти України, або будуть наслідки.

Якщо Росія не погодиться завершити війну швидко, США обіцяють вжити жорстких заходів, пообіцяв Трамп в інтерв'ю Fox News.

"США введуть найсильніші санкції та тарифи проти РФ, якщо вона не погодиться завершити війну швидко", — сказав він.

Водночас Трамп зазначив, що це небажаний розвиток подій.

"Але я не хотів би робити цього. Я люблю росіян, вони чудові люди", — заявив він.

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Схоже повідомлення Трамп опублікував раніше у своєму акаунті в мережі Truth Social.

"З огляду на все це, я хочу зробити Росії, чия економіка зазнає краху, і президенту Путіну дуже велику послугу. Підіть на угоду зараз і припиніть цю безглузду війну! Буде тільки гірше. Якщо ми не укладемо "угоду", до того ж найближчим часом, у мене не залишиться іншого вибору, окрім як запровадити високі мита, тарифи й санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам та іншим залученим країнам", — написав він.

Трамп хоче зустрітись з Путіним

Цього тижня новий президент США Дональд Трамп взяв участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Під час свого виступу він зробив низку заяв, зокрема й щодо України.

Американський президент підкреслив, що домовленості про припинення вогню між Росією та Україною будуть досягнуті. Він запевнив, що світ стане більш мирним та успішним.

Як зазначив Трамп, зараз через війну в Україні руйнуються будівлі й цілі міста. Тому він хоче зустрітись із Путіним найближчим часом, аби домовитись про припинення вогню.

"Єдина річ, яка зупиняє ворожі кулі, – це тіла людей. Я бачив фото того, що відбувається в Україні – це справжнє звірство, справжня бійня. Йдеться не про економіку, не про природні ресурси, а про безліч молодих людей, які помирають на полі бою", – сказав Трамп.

Він також заявив, що Україна вже готова до угоди про припинення вогню, але потрібно ще дізнатися позицію Росії. Цю тезу він висловлював і раніше, відразу після своєї інавгурації.

Заява Кремля

Своєю чергою у Кремлі зробили гучну заяву, начебто президент РФ Володимир Путін готовий до розмови з президентом США Дональдом Трампом, але у Кремлі чекають на відповідні сигнали від американської сторони. Про це журналістам повідомив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, закликавши не "ворожити на кавовій гущі".

"Путін готовий, ми чекаємо на сигнали, всі готові. Тому тут важко ворожити на кавовій гущі. Щойно буде, якщо щось буде, ми вас проінформуємо", – завив Пєсков.

Втім, він не уточнив, про які сигнали йдеться. Можемо припустити, Кремлю не вистачило публічних заяв Трампа й у Москві чекають, поки він особисто зателефонує Путіну.

Заяви Трампа у Давосі

Під час свого виступу у Давосі, президент США Дональд Трамп закликав Саудівську Аравію знизити ціну на нафту. На його думку, це допоможе закінчити війну в Україні.

Але у Кремлі так не вважають.

"Конфлікт в Україні не залежить від цін на нафту. Він почався через загрозу безпеці Росії та повну відмову Заходу прислухатися до занепокоєнь Москви", – пояснив Пєсков.

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Також Трамп у Давосі закликав усі країни НАТО підвищити витрати на оборону до 5% ВВП. На його думку, таке рішення зменшить фінансове навантаження на США.

Згадав американський президент і про Китай. Він неодноразово зазначав, що ця країна має величезний вплив на Росію. Тому Трамп сподівається, що Китай сприятиме укладанню мирної угоди між Росією та Україною.

Реакція Кремля

Примітно, що у Кремлі вважають погрози президента США Дональда Трампа щодо введення нових санкцій та мита на весь російський експорт до Сполучених Штатів порожніми. Попри значні втрати та виснаження ресурсів РФ, путінська кліка впевнена, що Москва зможе витримати принаймні ще один рік війни. Про це пише The Wall Street Journal. Аналітики зазначають що країна-терорист сьогодні все ще має перевагу.

"Ми не бачимо тут нічого нового", – заявив речник Кремля Дмитро Пєсков у четвер, після того, як Трамп виступив у Truth Social із заявою про готовність посилити економічний тиск на Москву.

Як пише WSJ, російська економіка відчуває певний тиск і проявляє ознаки напруження у спробі втримати стабільність. Це відбувається на тлі інфляції та значних витрат, спрямованих на фінансування оборонної промисловості країни.

Водночас армія РФ повільно захоплює території на сході України. За оцінками аналітиків, такі погрози можуть зіграти на руку Москві, тому що надають Путіну можливість використати будь-яке припинення вогню для закріплення своїх територіальних здобутків і відновлення військових ресурсів. Журналісти нагадують, що Росія вже перебуває під жорстким міжнародним санкційним тиском і має обмежений обсяг торгівлі зі США.

Варіанти гарантій безпеки

Примітно, що НАТО може запропонувати Україні два типи гарантій безпеки, пише Foreign Policy.

Перший: Члени НАТО зобов'язуються надсилати значну економічну та військову допомогу Україні протягом багатьох років після підписання угоди про припинення вогню; Україні можуть дозволити приєднатися до НАТО.

Другий: НАТО негайно розширює на неокуповану частину України свій захист за статтею 5, включаючи ядерну парасольку; ЕС, США та Канада зобов'язуються захищати Україну від нового вторгнення РФ.

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Заява Кремля щодо вступу України до НАТО

Однак, Росії категорично не подобається шлях України до НАТО. Тепер в Москві заявляють, що вступ до Альянсу "виключає досягнення миру". Про це заявив заступник очільника російського МЗС Олександр Грушко.

"Вступ України до НАТО виключає досягнення миру та створення будь-якої архітектури безпеки", – заявив Грушко.

В російському Міністерстві закордонних справ вважають, що гарантії безпеки мають виключати можливість вступу України до Альянсу.

"Росія домагатиметься гарантій, що виключають членство України в НАТО", – наголосив дипломат.

Путін приїхав в Кремль

Примітно, що в ніч проти 24 січня після гучних заяв Трампа російські ЗМІ заявили, що Путін екстрено приїхав у Кремль. І навіть виклали відео.

Згодом виявилося, що запис старий, однак у Мережі продовжували стверджувати, що Путін у Кремлі. Втім, поки що невідомо, що змусило російського диктатора залишити свій бункер.

Заяви Путіна про Трампа та переговори з Україною

За словами Путіна, Росія ніколи не відмовлялася від діалогу зі США, а перервав контакти саме Вашингтон. При цьому Путін наголосив, що у нього з Трампом завжди були ділові, прагматичні стосунки.

"Москва бачить заяви Трампа про готовність до спільної роботи й завжди до цього відкрита", – наголосив він.

Російські ЗМІ процитували слова кремлівського диктатора, який заявив, що якби у Трампа не "вкрали перемогу" на минулих виборах, нинішньої кризи в Україні могло б не бути. Проте зараз переговори між Росією та Україною неможливі.

"Навсправжки вести переговори між РФ та Україною в умовах "заборонного декрету" Зеленського навряд чи можливо", - заявив Путін.

Російський диктатор додав, що "Київ із задоволенням хом'ячить за обидві щоки сотні мільярдів доларів від спонсорів, але не поспішає скасовувати рішення про заборону переговорів із Росією".

Втім, Путін упевнений, що "спонсори Києва змусять Зеленського скасувати рішення щодо заборони переговорів із РФ".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТЕРМІНОВО! ТРАМП ВИСУНУВ УЛЬТИМАТУМ ПУТІНУ ПО УКРАЇНІ!

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