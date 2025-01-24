Трамп выдвинул ультиматум Путину: что ответили в Кремле

Американский президент угрожает российскому диктатору экономическим давлением, если тот не согласится заключить мирное соглашение с Украиной. В Москве уже ответили на такие угрозы и сделали громкое заявление по поводу контактов с Трампом. Более того, вероятно российский диктатор покинул свой бункер и прибыл в Кремль. Все детали — читайте в эксклюзиве ТСН.ua.

Вызывающие заявления Трампа

После инаугурации 20 января новоизбранный президент Дональд Трамп так и сыплет дерзкими заявлениями по поводу российско-украинской войны. В частности, Трамп призвал Путина заключить мирное соглашение и прекратить войну против Украины, или будут последствия.

Если Россия не согласится завершить войну быстро, США обещают принять жесткие меры, пообещал Трамп в интервью Fox News.

"США введут самые сильные санкции и тарифы против РФ, если она не согласится завершить войну быстро", — сказал он.

В то же время, Трамп отметил, что это нежелательное развитие событий.

"Но я не хотел бы делать этого. Я люблю россиян, они отличные люди", — заявил он.

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Похожее сообщение Трамп опубликовал ранее в своем аккаунте в сети Truth Social.

"Учитывая все это, я хочу оказать России, чья экономика терпит крах, и президенту Путину очень большую услугу. Пойдите на соглашение сейчас и прекратите эту бессмысленную войну! Будет только хуже. Если мы не заключим "соглашение", к тому же в ближайшее время, то у меня не останется другого выбора, кроме как ввести высокие пошлины, тарифы и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и другим вовлеченным странам", — написал он.

Трамп хочет встретиться с Путиным

На этой неделе новый президент США Дональд Трамп принял участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Во время своего выступления он сделал ряд заявлений, в том числе в отношении Украины.

Американский президент подчеркнул, что договоренности о прекращении огня между Россией и Украиной будут достигнуты. Он заверил, что мир станет более мирным и успешным.

Как отметил Трамп, сейчас из-за войны в Украине разрушаются здания и целые города. Поэтому он хочет встретиться с Путиным в ближайшее время, чтобы договориться о прекращении огня.

"Единственное дело, которое останавливает вражеские пули, – это тела людей. Я видел фото происходящего в Украине – это настоящее зверство, настоящая бойня. Речь идет не об экономике, не о природных ресурсах, а о множестве молодых людей, которые умирают на поле боя", – сказал Трамп.

Он также заявил, что Украина уже готова к соглашению о прекращении огня, но еще нужно узнать позицию России. Этот тезис он высказывал и раньше, сразу после своей инаугурации.

Заявление Кремля

В свою очередь в Кремле сделали громкое заявление, будто бы президент РФ Владимир Путин готов к разговору с президентом США Дональдом Трампом, но в Кремле ждут ответные сигналы от американской стороны. Об этом журналистам сообщил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, призвав не "гадать на кофейной гуще".

"Путин готов, мы ждем сигналов, все готовы. Поэтому здесь трудно гадать на кофейной гуще. Как только что-то будет, если что-то будет, мы вас проинформируем", — завил Песков.

Впрочем, он не уточнил, о каких сигналах идет речь. Можем предположить, что Кремлю не хватило публичных заявлений Трампа и в Москве ждут, пока он лично позвонит Путину.

Заявления Трампа в Давосе

Во время своего выступления в Давосе президент США Дональд Трамп призвал Саудовскую Аравию снизить цену на нефть. По его мнению, это поможет окончить войну в Украине.

Но в Кремле так не считают.

"Конфликт в Украине не зависит от цен на нефть. Он начался из-за угрозы безопасности России и полного отказа Запада прислушаться к беспокойству Москвы", — пояснил Песков.

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Также Трамп в Давосе призвал все страны НАТО повысить расходы на оборону до 5% ВВП. По его мнению, такое решение снизит финансовую нагрузку на США.

Упомянул американский президент и о Китае. Он неоднократно отмечал, что эта страна имеет огромное влияние на Россию. Поэтому Трамп надеется, что Китай будет способствовать заключению мирного соглашения между Россией и Украиной.

Реакция Кремля

Примечательно, что в Кремле считают угрозы президента США Дональда Трампа по поводу введения новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в Соединенные Штаты пустыми. Несмотря на значительные потери и истощение ресурсов РФ, путинская клика уверена, что Москва сможет выдержать по крайнем мере еще один год войны. Об этом пишет The Wall Street Journal. Аналитики отмечают, что страна-террорист сегодня все еще имеет преимущество.

"Мы не видим здесь ничего нового", – заявил спикер Кремля Дмитрий Песков в четверг, после того, как Трамп выступил в Truth Social с заявлением о готовности усилить экономическое давление на Москву.

Как пишет WSJ, российская экономика испытывает определенное давление и проявляет признаки напряжения в попытке удержать стабильность. Это происходит на фоне инфляции и больших затрат, направленных на финансирование оборонной промышленности страны.

В то же время, армия РФ медленно захватывает территории на востоке Украины. По оценкам аналитиков, такие угрозы могут сыграть на руку Москве, потому что предоставляют Путину возможность использовать любое прекращение огня для закрепления своих территориальных достижений и восстановления военных ресурсов. Журналисты напоминают, что Россия уже находится под международным санкционным давлением и имеет ограниченный объем торговли с США.

Варианты гарантий безопасности

Примечательно, что НАТО может предложить Украине два типа гарантий безопасности, пишет Foreign Policy.

Первый: Члены НАТО обязуются направлять значительную экономическую и военную помощь Украине в течение многих лет после подписания соглашения о прекращении огня; Украине могут разрешить присоединиться к НАТО.

Второй: НАТО немедленно расширяет на неоккупированную часть Украины свою защиту по статье 5, включая ядерный зонтик; ЕС, США и Канада обязуются защищать Украину от нового вторжения РФ.

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Заявление Кремля о вступлении Украины в НАТО

Однако России категорически не нравится путь Украины в НАТО. Теперь в Москве заявляют, что вступление в Альянс "исключает достижение мира". Об этом заявил заместитель главы российского МИД Александр Грушко.

"Вступление Украины в НАТО исключает достижение мира и создание какой-либо архитектуры безопасности", – заявил Грушко.

В российском Министерстве иностранных дел считают, что гарантии безопасности должны исключать возможность вступления Украины в Альянс.

"Россия будет добиваться гарантий, исключающих членство Украины в НАТО", – подчеркнул дипломат.

Путин приехал в Кремль

Примечательно, что в ночь на 24 января после громких заявлений Трампа российские СМИ заявили, что Путин экстренно приехал в Кремль. И даже выложили видео.

Впоследствии оказалось, что запись старая, однако в Сети продолжали утверждать, что Путин в Кремле. Впрочем, пока неизвестно, что вынудило российского диктатора покинуть свой бункер.

Заявления Путина о Трампе и переговорах с Украиной

По словам Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога с США, а прервал контакты именно Вашингтон. При этом Путин подчеркнул, что у него с Трампом всегда были деловые, прагматичные отношения.

"Москва видит заявления Трампа о готовности к совместной работе и всегда к этому открыта", – отметил он.

Российские СМИ процитировали слова кремлевского диктатора, который заявил,что если бы у Трампа не "украли победу" на прошлых выборах, нынешнего кризиса в Украине могло бы не быть. Однако сейчас переговоры между Россией и Украиной невозможны.

"Всерьез вести переговоры между РФ и Украиной в условиях "запретительного декрета" Зеленского вряд ли возможно", — заявил Путин.

Российский диктатор добавил, что "Киев с удовольствием хомячит за обе щеки сотни миллиардов долларов от спонсоров, но не спешит отменять решение о запрете переговоров с Россией".

Впрочем, Путин уверен, что "спонсоры Киева заставят Зеленского отменить решение о запрете переговоров с РФ".

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