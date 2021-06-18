У Дніпропетровській області та Херсоні негода наробила лиха: що сталося

В областях пройшла сильна злива, подекуди з градом.

В Україні вісім десятків населених пунктів знеструмлені через негоду. Напередодні сильні грози подекуди із градом пронеслися півднем країни.

Про це повідомляється у випуску ТСН.Ранок 18 червня.

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Зокрема, на Дніпропетровщині затопило більше сотні дворів, а на Херсонщині - розмило поля і дороги.

Крім того, в поліклініці в одному зі спальних районів Херсона прорвало дах. Рясний дощ лив просто зі щілин у бетонних перекриттях. Скляні плафони на стелі наповнювались водою і падали. Медики як могли рятували дороге обладнання, інструменти та документи.

Воду збирали у відра і ємності, але з такими потоками дощу боротися було марно. Залило два поверхи - вони нині не працюють. Світла в приміщені теж немає.

Новини України: вісім десятків населених пунктів знеструмлені через негоду

Нагадаємо, в районі міста Чорноморськ Одеської області в морі пронісся смерч.

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