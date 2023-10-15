У Києві впродовж місяця сталася серія загадкових самогубств підлітків: що про це відомо

У столиці в неділю, 15 жовтня, сталося третє ймовірне самогубство дитини від початку жовтня.

У Києві від початку жовтня сталося серія загадкових самогубств неповнолітніх дітей.

Сайт ТСН.ua зібрав все, що відомо про смерті дітей у столиці.

В Оболонському районі 12-річна дівчинка випала з багатоповерхівки

У Києві у неділю, 15 жовтня, на Мінському масиві виявили тіло 12-річної дівчинки. За попередньою версією дитина загинула внаслідок падіння з висоти багатоповерхівки.

"Сьогодні близько 12:00 години до поліції надійшла інформація про те, що у дворі багатоповерхівки на вулиці Миколи Гулака виявлено тіло дитини без ознак життя, яка, ймовірно, розбилися внаслідок падіння. На місце прибула слідчо-оперативна група Головного та Оболонського управлінь поліції, ювенальні інспектори, оперативники та медики", - йдеться у повідомленні поліції.

Одразу після трагічної події, у місцевих пабліках почали писати, що дитина нібито вистрибнула з вікна 22 поверху.

Поліція Києва поки встановлює обставини падіння 12-річної дівчинки з багатоповерхівки.

Тіла двох дівчат-підлітків знайшли біля недобудови

Ще одна трагедія сталася вранці 9 жовтня на вулиці Оноре де Бальзака у Деснянському районі столиці – внаслідок падіння з висотної недобудованої будівлі загинули дві дівчинки.

Як встановили правоохоронці, дівчата – місцеві мешканки 2006 та 2005 років народження.

Відомо, що підлітки – студентки інформаційного коледжу одного зі столичних вищих навчальних закладів.

На 26 поверсі недобудови правоохоронці виявили речі загиблих та два мобільні телефони, у яких містилися передсмертні повідомлення, надіслані близьким із затримкою відправлення.

Як розповіли сайту ТСН.ua джерела в правоохоронних органах, повідомлення від дівчат були аналогічного змісту та надійшли батькам одночасно.

За фактом загибелі підлітків розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 115 КК України - умисне вбивство з позначкою "самогубство". У межах слідства будуть з’ясовуватися причини, які могли призвести до їх смерті.

Відомо, що дівчата разом навчалися, дружили, а напередодні спільно переночували у батьків одної з них.

"Дівчата проживали в різних районах столиці – у Дніпровському та Голосіївському. Навчалися дистанційно. Напередодні ніяких конфліктів не було, в сім’ях були гарні та довірливі відносини", - розповіли сайту ТСН.ua джерела в правоохоронних органах.

У соціальних мережах пишуть, що на територію новобудови потрапити нескладно. Там місцями повалений паркан, а при великому бажанні через огорожу можна перелізти у багатьох місцях. За словами місцевих мешканців, на новобудові часто бачили підлітків, які там відпочивали або просто проводили час.

Подвійне самогубство закоханих підлітків

У Києві вдень 2 жовтня двоє підлітків вчинили самогубство, стрибнувши з вікна 24 поверху. Трагедія сталася на вулиці Микільсько-Слобідська, в Дніпровському районі. Хлопцю було 18 років, дівчині – 17.

Вікторія та Володимир вели трансляцію самогубства у TikTok. У передсмертному відео видно, як вони стрибають з вікна. В останню мить хлопець каже дівчині, що кохає її.

Самогубство підлітків у Києві / Фото: ТСН.ua

Згодом стало відомо, що підлітки жили в прийомній сім’ї в місті Березань Київської області. Їхня родина – показовий дитячий будинок сімейного типу, де проживало близько десяти дітей. Вікторія та Володимир були закохані одне в одного.

Наразі невідомо, що стало причиною трагедії та чи понесе хтось відповідальність за смерть підлітків. У поліції розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою самогубство. Триває досудове розслідування.

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