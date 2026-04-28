У Києві жінка з палицею влаштувала “помсту” тюльпанам: інцидент потрапив на відео

У Києві жінка знищила клумбу тюльпанів. Поліція розпочала перевірку.

© Pixabay

У Солом’янському районі Києва, на Шулявці літня жінка палицею «покосила» тюльпани на міській клумбі. Відео інциденту потрапило в Мережу. Зараз поліція з’ясовує всі подробиці та шукає жінку.

Про інцидент стало відомо з соцмереж.

Як повідомили для ТСН.ua, повідомлення на лінію «102» щодо цієї події від громадян не надходили. Поліція зареєструвала інцидент самостійно. Подію внесли до Єдиного обліку заяв і повідомлень.

На місці інциденту працювала слідчо-оперативна група. Під час проведення першочергових слідчих дій та опитування присутніх у районі осіб свідків або очевидців події не виявили.

Загалом на відео помітно, як літня жінка цілеспрямовано б’є квіти на клумбі, розташованій біля танка з прапором України.

У Києві літня жінка «зачистила» галявину тюльпанів / © соцмережі

Нагадаємо, в Києві у вівторок, 28 квітня, біля входу до торговельно-розважального центру «Ретровіль» у Подільському районі виявили тіло чоловіка.

