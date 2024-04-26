У Москві згорів військовий гелікоптер: подробиці блискавичної спецоперації ГУР

Як пояснюють в ГУР, цей гелікоптер багатоцільовий і використовується здебільшого для транспортування людей та вантажів.

Розвідники Буданова провели блискавичну спецоперацію у серці Росії. Як інформують в управлінні, 26 квітня під покровом ночі був підпалений російський військовий літак Ка-32 просто на московському летовищі. Він брав участь у війні проти України.

Як українським розвідникам вкотре вдалося обдурити окупантів у них самих під носом, а також про найгучніші операції ГУР в глибокому тилу ворога розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

ГУР знову на висоті

“Горить палає техніка ворожа, рідна Україна переможе”. Колись під цю пісню українські захисники палили ворожий металобрухт на Чернігівщині та під Києвом, а тепер і у Москві.

Але Остафʼєво — аеродром аж ніяк не простий, а перебуває на балансі Міноборони РФ. Як будь-який військовий об’єкт, його мали захищати десятки, а то і сотні озброєних до зубів росіян. Напевно так і було, але українські розвідники виявились спритнішими.

“У ніч на 26 квітня 2024 року на аеродромі “Остаф'єво” Міністерства оборони РФ у місті Москва знищено багатоцільовий ворожий вертоліт Ка-32. Аеродром належить МО РФ та експлуатується спільно з підприємством «Газпромавіа», що входить до структури «Газпром»”, — повідомили в ГУР.

Гелікоптер “живив” російські війська

Як пояснюють в ГУР, цей гелікоптер багатоцільовий і використовується здебільшого для транспортування людей та вантажів. Такі, якщо чесно, краще б використовувати в гуманітарних цілях: наприклад рятувати людей у затоплених російський регіонах, гасити пожежі і так далі. Але росіяни є росіяни. Саме цей активно підвозив російським військам в Україні все необхідне поближче до фронту. От і долітався.

Невдача Шойгу

Тож, можемо всією Україною передати наші вітання міністру вбивств Росії Шойгу. У нього цей тиждень явно не задався: спочатку забрали у СІЗО улюбленого зама Іванова, який так старанно відмивав гроші на псевдовідновленні в окупованому Маріуполі, а тепер, як кажуть медіа, по наводці з ФСБ ризикує сісти за держзраду. А тепер ще й спалений гелікоптер під Москвою.

Варто сказати, що ГУР палить російські транспортні гелікоптери вже далеко не вперше. От тільки-но 17 квітня ГУР так само спалило російський Мі-8 аж під Самарою. Почерк і тактика такі самі.

ГУР палить новітні кораблі?

Палити хлопці з ГУР вміють не тільки російські пташки, а й навіть кораблі. 7 квітня аж у Балтійському морі раптом загорівся російський малий ракетний корабель “Серпухов”. У ГУР продемонстрували відео моменту загоряння, а також детальний план самого корабля. Через пожежу всередині ракетного корабля були повністю знищені його засоби зв’язку та автоматизації. В ГУР заявили, що відновлення боєздатності корабля потребуватиме тривалого часу.

Російським загарбникам не буде спокійного місця на всій землі: ні на базах, що охороняються, ні на морі, яке вони нібито повністю контролюють, ні в небі.



▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЯКА ПРИКРІСТЬ! У Москві згорів військовий гелікоптер! ГУР провело блискавичну спецоперацію!

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