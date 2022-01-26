У Страсбурзі починається слухання у справі України та Нідерландів проти Росії

У Страсбурзі починається слухання у справі України та Нідерландів проти Росії

Якщо суд стане на бік України, всі постраждалі від окупації громадяни зможуть до Росії позиватися

Європейський суд з прав людини у Страсбурзі починає слухання у справі України та Нідерландів проти Росії. Цей процес - наймасштабніший за обсягом і кількістю доказів в історії ЄСПЛ.

Про подробиці засідання та прогнози розповіла кореспондентка «Радіо Свобода» Зоряни Степаненко для ТСН.

Європейський суд з прав людини почав розглядати «велику справу» щодо Донбасу. Це об’єднаний позов України й Нідерландів до Росії. Україна хоче юридичної відповідальності Росії за окупацію частини своїх східних областей. Нідерланди - за збиття літака МН17 і, відповідно, загибель 298 людей.

Настільки непростого політично і водночас - складного юридично кейсу - ще ніколи в Страсбурзі не було. Десятки годин відео, сотні гігабайтів фото, тисячі свідчень і документів - суддям належить вивчити все, що українська сторона збирала від 2014 року. Щоби врешті довести юридично: Росія окупувала частину Донбасу, а отже - відповідальна за всі порушення прав людини, що там кояться. Й за зруйновані людські долі, відповідальна також вона.

Український міністр юстиції, який очолює делегацію з Києва в Страсбурзі, пояснив, що, якщо суд стане на бік України, всі постраждалі від окупації громадяни зможуть до Росії позиватися. І, відповідно, вимагати компенсації. Також рішення суду може знадобитися дипломатам, як додатковий аргумент на користь посилення санкцій проти Москви.

ЄСПЛ починає слухання у справі України та Нідерландів проти Росії

Російська делегація перед початком слухань спілкуватися з журналістами відмовилась. Та вже прозвучав виступ представника російського Мін'юсту в залі суду – Москва, як завжди, заперечує причетність до окупації Донбасу. Каже, надавала йому лише гуманітарну допомогу й не може відповідати за те, що коїться за межами її територій. Тож закликає суд не визнавати свою юрисдикцію у цій справі.

Саме з цього моменту слухання почалися, й саме це зараз вирішують у залі: чи вправі Європейський суд із прав людини розглядати цю справу. Лише на це рішення піде щонайменше два з половиною роки, й лише потім справу почнуть розглядати по суті. Фінальний вердикт же українська сторона чекає не раніше, ніж за п’ять років.

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