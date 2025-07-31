Удар по Києву: син чекає на маму, яка може бути під завалами (відео)

Син чекає матір біля завалів будинку / © ТСН/Неллі Ковальська

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Житель Києва Володимир від самого ранку чекає під руїнами будинку, куди вдарила Росія. Його мама, 60-річна Світлана Миколаївна мала бути вдома вночі. Досі на зв’язок вона не виходить, хоча виклики на телефон ідуть. Жінка може бути під руїнами.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

За словами Володимира, його мама жила на 8-поверсі зруйнованого під’їзду будинку.

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«Вона була в цей час дома — 100%. Спальні зараз немає. Вона не виходила в сховище. Я бачив, що залишився проліт там, де кухня. Якщо вона там була, вона би вижила, або якщо виходила б у коридор. Нажаль, не залишився нічого від її спальні», — розповідає хлопець.

Володимир каже, що перебуває на місці трагедії з 7 ранку, проте тіла матері досі не знайшли

«Я залишив всі дані, фото. Тому зараз в очікуванні», — зазначає згорьований син.

Він додає, що за кілька днів мама збиралася їхати з Києва у відпустку і в неї вже були квитки.

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«Зранку я тільки почав телефонувати їй, коли побачив перші відео-фото. Телефон працював, і до сих пір працює, десь під завалами лежить, але ніхто не відповідає… Їй 60 років, світла, дуже приємна людина. Вона працювала на фарм-компанії, де зараз постійно прилітають дрони і шахеди», — говорить Володимир.

Він зауважує, що, за збігом обставин, інший будинок у Києві, де його мама народилася і виросла, а потім переїхала звідти, теж недавно постраждав від російських обстрілів.

Володимир каже, що до сховища його мама не ходила, бо біля будинку нове укриття лише будується, а до іншого було далеко ходити.

Він скаржиться, що ракети і дрони регулярно пролітають над столичною Борщагівкою і завдають ударів.

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«Я тут теж, на Борщагівці живу. Ці обстріли, ці ракети і дрони пролітають через ці будинки. Я не знаю, яка саме зона далі є — промислова є чи ні, але цей тероризм від рашистів це просто не вкладається у моїй голові», — розмірковує хлопець.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

Син чекає на маму під завалами зруйнованого будинку в Києві

Нагадаємо, що внаслідок останньої російської атаки по Києву загинули 16 людей, з яких двоє дітей.

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