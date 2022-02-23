Україна не планує повертати собі ядерну зброю – Кулеба на Генасамблеї ООН

Україна не планує повертати собі ядерну зброю – Кулеба на Генасамблеї ООН

Україна, як наголосив наш міністр закордонних справ, внесла історичний внесок у глобальну безпеку.

У 1994 році ми провели денуклеаризацію, відмовившись від третього за величиною ядерного арсеналу в світі. Україна не планує повертати собі ядерну зброю.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, виступаючи на Генеральній асамблеї ООН в Нью-Йорку.

"Сьогодні ми очікуємо, що світ натомість забезпечить нашу безпеку відповідним масштабом і рішучістю дій перед обличчям історичного рівня загрози. Саме тому Україна звернулася за невідкладними консультаціями відповідно до статті 6 Будапештського меморандуму", - зазначив міністр.

За його словами, президент України Володимир Зеленський ініціював новий формат переговорів щодо врегулювання безпекової кризи, створеної Росією, - п'ять постійних членів Ради Безпеки ООН (США, Росія, Китай, Велика Британія, Франція – ред.) плюс Україна, Німеччина та Туреччина.

"Ми очікуємо, що міжнародна спільнота зробить усе можливе, щоб загасити пожежу в центрі Європи, яка ось-ось спалахне. "Російська безпекова криза" має завершитися поверненням Росії на шлях дипломатії. Ми закликаємо всі держави та міжнародні організації не визнавати будь-яку зміну статусу окремих районів Донецької та Луганської областей України та утримуватися від будь-яких дій чи угод, які можуть бути витлумачені як визнання такого зміненого статусу", - закликав Дмитро Кулеба.

Відсутність належної реакції чи нейтральна позиція, за словами міністра, лише сприятиме подальшій ескалації та стражданням, і це не обмежиться кордоном України. Активна дипломатія, жорсткі політичні меседжі, жорсткі економічні санкції та посилення України, навпаки, все ще можуть змусити Москву відмовитися від агресивних планів.

"Ми готові до всіх можливих сценаріїв і готові захистити нашу землю і наш народ у разі подальшого наступу Росії. Україна без вагань реалізує своє невід'ємне право на самооборону, як зазначено у статті 51 Статуту ООН, у відповідь на збройні напади РФ", - підсумував Кулеба.

Нагадаємо, що Дмитро Кулеба наразі перебуває з робочим візитом у США, де напередодні у Білому домі зустрівся з американським президентом Джо Байденом. Міністр закордонних справ України висловив вдячність США за політичну, макрофінансову та військову допомогу Києву на тлі ескалації агресивних дій з боку РФ. Він відзначив провідну роль Байдена у мобілізації глобальної коаліції на захист України та світового безпекового порядку.

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