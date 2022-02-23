Украина не планирует возвращать себе ядерное оружие – Кулеба на Генассамблее ООН

Украина, как отметил наш министр иностранных дел, внесла исторический вклад в глобальную безопасность.

В 1994 году мы провели денуклеаризацию, отказавшись от третьего по величине ядерного арсенала в мире. Украина не намерена возвращать себе ядерное оружие.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, выступая на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

"Сегодня мы ожидаем, что мир вместо этого обеспечит нашу безопасность соответствующим масштабом и решительностью действий перед лицом исторического уровня угрозы. Именно поэтому Украина обратилась за безотлагательными консультациями в соответствии со статьей 6 Будапештского меморандума", — отметил министр.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский инициировал новый формат переговоров по урегулированию кризиса безопасности, созданного Россией, — пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция – ред.) плюс Украина, Германия и Турция .

"Мы ожидаем, что международное сообщество сделает все возможное, чтобы потушить пожар в центре Европы, который вот-вот вспыхнет. "Российский кризис безопасности" должен завершиться возвращением России на путь дипломатии. Мы призываем все государства и международные организации не признавать какое-либо изменение статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины и воздерживаться от любых действий или соглашений, которые могут быть истолкованы как признание такого измененного статуса", — призвал Дмитрий Кулеба.

Отсутствие надлежащей реакции или нейтральная позиция, по словам министра, будет только способствовать дальнейшей эскалации и страданиям, и это не ограничится границей Украины. Активная дипломатия, жесткие политические месседжи, жесткие экономические санкции и усиление Украины, наоборот, все еще могут заставить Москву отказаться от агрессивных планов.

"Мы готовы ко всем возможным сценариям и готовы защитить нашу землю и наш народ в случае дальнейшего наступления России. Украина без колебаний реализует свое неотъемлемое право на самооборону, как отмечено в статье 51 Устава ООН, в ответ на вооруженные нападения РФ", — подытожил Кулеба.

Напомним, что Дмитрий Кулеба сейчас находится с рабочим визитом в США, где накануне в Белом доме встретился с американским президентом Джо Байденом. Министр иностранных дел Украины выразил благодарность США за политическую, макрофинансовую и военную помощь Киеву на фоне эскалации агрессивных действий со стороны РФ. Он отметил ведущую роль Байдена в мобилизации глобальной коалиции в защиту Украины и мирового порядка безопасности.

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