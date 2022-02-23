Повышение пенсии 2022 года: кому из пенсионерок могут начислить ежемесячную надбавку в 9% / pixabay.com

В российском "оборонном" банке предупредили клиентов о последствиях от санкции США

В российском "оборонном" банке предупредили клиентов о последствиях от санкции США

Ограничения будут касаться операций в иностранной валюте и использования банковских карт в странах Запада.

Во вторник, 22 февраля, в российском Промсвязьбанке, обслуживающем оборонно-промышленный комплекс РФ и попавшем в американский список санкций, сообщили клиентам о неприятных изменениях в обслуживании.

Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте банка.

"Введение санкций накладывает ряд ограничений на проведение операций в иностранной валюте, в том числе на сделки с ценными бумагами, обслуживание счетов, а также использование карточек банка на территории государств, объявивших санкции", — сообщили в банке.

В банке не уточнили, какова будет судьба денег валютных вкладчиков и инвесторов, в частности будут ли конвертироваться их сбережения и вклады в рубли.

Операции с рублями банк сможет продолжать, клиенты смогут продолжать совершать сделки в российской валюте, в том числе с помощью карт иностранных платежных систем Visa и MasterCard, пользуясь POS-терминалами и банкоматами.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил в видеообращении, что Соединенные Штаты введут от 23 февраля санкции против российских элит и их семей.

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