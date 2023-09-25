В Україні бракує тисячі суддів: чому виник дефіцит і як це вирішують

До кінця року в Україні може з’явитися більше тисячі нових суддів. Конкурс на вакантні посади оголосила Вища кваліфікаційна комісія суддів, яка не працювала від 2019 року і лише цього літа відновила свою роботу. Нині судова система має кадровий дефіцит у більше, ніж три тисячі вакансій.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Ігоря Бондаренка.

Печерський райсуд Києва працює "стаханівськими методами"

Зараз найбільше приміщення Печерського суду завалено стосами кримінальних та адміністративних справ.

"Тисячі справ у нас тут, але ще тисячі справ у канцелярії, такі ж тисячі в архівних приміщеннях", - каже суддя Марія Пилаєва.

Печерський суд лідер не лише по скандальних розглядах топових справ. Райсуд впевнено попереду по кількості розглянутих судових матеріалів.

"Судді мають розглядати в середньому 320 справ на рік. У нас працює 21 суддя з повноваженнями і якщо ми будемо рахувати, то виходить 2-2,5 тисячі у військовий час. А до було і по 4 тисячі", - каже суддя Марія Пилаєва.

Марія Пилаєва

80 тисяч вироків щороку оголошують судді Печерського райсуду Києва. При такому навантаженні тут мало би працювати до сотні людей у мантіях. Натомість їх лише 21 і до таких стаханівських норм, нібито, вже і звикли.

Ще до повномасштабного російського нападу кожне третє суддівське крісло було порожнім. В деяких невеликих райцентрах суди не працювали по кілька місяців через відсутність суддів. Війна лише збільшила кадровий голод.

Чому виник дефіцит суддів

"Вища рада правосуддя затвердила чисельність посад суддів 7976, фактична чисельність 4750", - каже в.о голови Державної судової адміністрації Максим Пампура.

Стоси справ у Печерському райсуді

Дефіцит суддів почав накопичуватися ще минулого десятиліття. Корумпована судова гілка влади всіляко намагалася загальмувати реформи або їх імітувала. Старі судді, які б мали показати свої статки швиденько позвільнялись. Нових не набирають вже чотири роки, бо Вища кваліфікаційна комісія, яка відповідає за суддівський набір не працювала від 2019 року і лише цього літа обрали новий склад.

Апеляційні суди можуть припинити роботу

"Є вірогідність що певна кількість апеляційних судів перестане здійснювати правосуддя. Тому що Сумський суд – 4 судді, Рівненській – 8, Тернопільський - 10. Тобто 3-4 судді, якщо іде у відставку, то суд фактично перестає функціонувати", - каже секретар Другої палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сергій Чумак.

Кадровий дефіцит нова комісія почне ліквідовувати цього року. Вже оголошені конкурси на більше ніж тисячу вакансій у судах першої та апеляційної інстанцій. Тестування, співбесіди та перевірку на доброчесність обіцяють зробити прозорою та неупередженою.

"У нас мають бути розроблені спільні критерії оцінки доброчесності з тим, щоби і суспільство і самі суді, які проходять оцінювання чітко для себе розуміли, що є підставою для бану, в якому випадку комісія буде прощатися з людиною в судовому корпусі", - каже заступник голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Руслан Сидорович.

Чому потрібні "нові обличчя" у судах - думка експерта

Судова реформа одна із вимог вступу України до ЄС. Попри війну міжнародні та українські правники наполягають на продовженні реорганізації судової системи. Нові обличчя допоможуть не лише скоротити кадровий дефіцит.

"Ми це розглядаємо, як можливість, а не як проблему. Зараз ці дві тисячі вакансій, чи скільки їх є, можуть прийти доброчесні професіонали, а можуть знову прийти брати, куми, свати і так далі", - каже голова правління фундації DEJURE Михайло Жернахов.

Наступного року на утримання суддівської системи з бюджету виділяють 20 млрд гривень. Це на три мільярди більше ніж цьогоріч. Новий кошторис готовий фінансово підтримати 400 нових суддівських вакансій. Також пенсіонерів має замінити молодь. Проте навряд чи роботи у суддів стане менше. До сотень тисяч судових справ додаються розгляди військових російських злочинів.

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