В Україні різко збільшилась кількість ДТП: несподівана причина

В Україні збільшилася кількість ДТП під час відключень електрики. А все через відімкнені світлофори. Їх не можна заживити від мережі як критичну інфраструктуру. Адже ті належать до третьої категорії електроприймачів і перерва у їхньому живленні допускається впродовж доби. У патрульній поліції вже визначили найжвавіші перехрестя - там транспортні потоки регулюють вручну. Таких в Україні понад три сотні.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Карини Вакарєвої.

Із початком відключень світлофори теж почали вимикати і наслідки люди відчули швидко. У патрульній поліції кажуть – кількість аварій через вимкнені світлофори збільшилася. Цьогоріч правоохоронці зафіксували майже 9 тисяч ДТП. Понад тисяча випадків закінчилася трагічно.

Трагедія у Львові через вимкнений світлофор

"Найураженішими учасниками дорожнього руху, в даному випадку, є звісно пішоходи. Адже в умовах недостатньої видимості, а особливо, коли пішоходи обирають темний одяг – такий пішохід є майже непомітним", - каже перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Вирішувати проблему взялися на місцях. Наприклад, у Луцьку на світлофори встановлюють сонячні панелі. Завдяки цьому регулювальний пристрій може працювати автономно цілий день. У Києві ж цей варіант відкидають – мовляв, взимку ефективність панелі складає лише 15%. І пропонують альтернативу – шафу резервного живлення. Таких по місту встановили майже три сотні. І їхній безумовний плюс - можливість самозаряджатися тоді, коли електрика є. Таких шаф поки замало, адже всього у столиці понад сімсот світлофорів.

Світлофор

Дмитро Беспалов розповідає, – поряд із його будинком через відключений світлофор часто трапляються аварії.

"І я, коли проходжу поруч і бачу, що поліція її оформлює – мені цікаво, вони то будуть писати, що винувата червона машина, яка проігнорувала знаки пріоритету? А я, як інженер розумію, що винен балансоутримувач! Винен той, чий це світлофор, що він його не заживив електрикою", - каже транспортний експерт Дмитро Беспалов.

Балансоутримувачем майже всіх столичних світлофорів є Центр організації дорожнього руху. Там кажуть - нині кошти є ще на 80 шаф резервного живлення. Їх у столиці планують встановити до кінця року. Але проблема не лише у грошах. Пояснюють, не скрізь є фізична можливість облаштувати акумулятори поряд зі світлофором. Для цього деякі вулиці взялися регулювати поліцейські.

Через вимкнені світлофори трапляються ДТП

"По всій країні було визначено ряд ключових перехресть – це понад 300. Наприклад, у місті Києві – це 55 перехресть, які були визначені, як критичні", - кажуть у патрульній поліції.

На інших вулицях, які досі неврегульовані, учасників дорожнього руху просять дотримуватися правил. Водіям слід збавляти швидкість, зважати на дорожні знаки і слідкувати, чи включене світло фар. Пішоходів закликають - додати до одягу світловідбивальні елементи. Особливо у темну пору доби. Або ж носити речі білого та жовтого кольорів.

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Поліція на трасі

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