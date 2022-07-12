Весілля на передовій: як лейтенантка і сержант одружилися на фронті

Вони познайомилися під обстрілами на передовій. Майже відразу вирішили, що далі по життю підуть разом. Тим часом бойові побратими організували їм весілля буквально за кілометр від фронту.

Побував на урочистій події і кореспондент ТСН.

Лєра та Дмитро - лейтенантка і сержант. Вони знайомі майже півтора місяця, а зустрічаються місяць. Втім, Дмитро зізнається, що лише кілька разів зміг побачити за цей час кохану, але весь час думав про неї. "Знаєте, коли дивишся на людину, видно з першого погляду, що вона із себе уявляє. Ну, я побачив у цій людині свою другу половинку", - каже наречений.

Лєра закохалася теж під час першої зустрічі, коли молодий сержант врятував їхню групу від обстрілу. "Незважаючи на те, що воно все справа-зліва розривається, Діма нас виводить. Я розумію, що мені зовсім не страшно, коли саме Діма поруч. Це для мене дуже важливо, коли я відчуваю поруч з чоловіком, за чоловіком", - каже наречена.

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Друзі організовують весілля в неймовірно красивому місці: озеро, качки, очерет. Втім, одна незручність - вже за кілометр вибухають снаряди. Дмитро обережно веде Лєру по хитким містком. На церемонії немає жодних тіток з РАГСу. Розписує молодят комбат, бо має таке право. Час від часу ворог ніби хоче зіпсувати церемонію, запускає снаряди ближче, але головні слова у житті цієї сім'ї все ж звучать.

"Не дивлячись на такий складний для країни час, що за кілометр звідси розриваються снаряди - від цього моменту оголошую вас чоловіком і дружиною! Ура! Гірко!" - виголошує військовослужбовець ЗСУ Павло Юрчук.

Після короткого привітання більшість гостей знову візьмуть до рук автомати. Вони підуть на передову, але не молодята, комбат надає їм офіційно два дні відпочинку. Це такий собі коротенький "медовий місяць".

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