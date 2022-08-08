Ядерний тероризм на ЗАЕС: що саме замінували російські окупанти

Президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін повідомив, що саме замінували російськи окупанти на Запорізькій атомній електростанції та яка наразі там ситуація.

Про це він розповів 8 серпня в ефірі телемарафону у слоті ТСН.

Так, за словами Котіна, ситуація на ЗАЕС значно погіршилася за останні три дні.

"Окупанти обстріляли станцію і близьку до станції територію, після чого були пошкоджені більшість ліній, якими вона була зв'язана з українською енергосистемою і це призвело до того, що зараз станція працює і з'єднана з українською системою лише тільки через одну лінію зв'язку. Це дуже небезпечно. Якщо і ця лінія буде пошкоджена, то станція буде фактично виходити у режим блекаута і переходити на охолодження реактивних зон за рахунок живлення через дизельні генератори. Ситуація дуже небезпечна", - зазначив він.

Також президент "Енергоатом" підтвердив і замінування об'єктів на ЗАЕС.

"Так, ми маємо таку інформацію (ред. - про замінування). Сьогодні там керівник цих військових, так званий Васильєв, генерал російській, він зробив заяву, що там буде або випалена земля, або станція залишатиметься російською. Також він заявив, що вони замінували усі об'єкти ЗАЕС. Ми знаємо, що вони замінували берегову лінію ЗАЕС, лінію, яка підходить до ставка-охолоджувача. Також усю цю лінію, на яку станція виходить на Каховське водосховище. Це ми знаємо і наші люди бачили, як вони це робили, насправді", - сказав Котін.

Що стосується інших об'єктів, зазначив він, то відомо, що у машинні зали першого і другого енергоблоків окупанти загнали автомобілі, які можуть бути також із вибухівкою.

"Ми знаємо також, що на першому і другому енергоблоках вони загнали у машзали цих енергоблоків: 14 автівок у перший і 6 автівок у другий енергоблоки. Ми не знаємо, що в них, але думаємо, що там є вибухівка. І це мінування енергоблоків, ми думаємо, що воно так і є. Якщо там буде випадково детонація, звичайно, це буде великий вибух у машзалі і з наслідками пожежі. При тому ми не зможемо підвезти туди пожежні машини, для того, щоб загасити, бо вони блокують цими своїми автівками, які там стоять, доступ до машзалу, щоб загасити у разі виникнення пожежу. Це вони звісно можуть зробити", - наголосив президент "Енергоатому".

Що стосується реакторних установок, вони контролюються сьогодні українським персоналом і у нас немає інформації, що там є якісь мінування цих об'єктів, але вони можуть це зробити у будь-який час, додав Котін.

Варто зазначити, що 8 серпня командувач російським гарнізоном на ЗАЕС заявив, що всі важливі об'єкти там заміновано, а станція "буде російською, або нічиєю". Він додав, що російські військові "готові до наслідків цього кроку".

Раніше українська розвідка підтвердила інформацію про те, що російські війська замінували територію енергоблоків Запорізької АЕС в Енергодарі. Окрім того, окупанти замінували життєво важливі комунікації в тимчасово захопленому Херсоні.

Росіяни здійснюють артобстріли Запорізької АЕС, щоб знищити її інфраструктуру, зруйнувати лінії електропередач, через які електроенергія надходить до енергосистеми України. В "Енергоатомі" попереджають, що такі дії окупантів призведуть до знеструмлення південних регіонів країни. Наразі рівень радіації у межах норми, але чергова провокація може закінчитися катастрофою.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 166-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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