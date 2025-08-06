Заміна «пікселя» на «мультикам», як до цього ставляться військові

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Останнім часом українці активно обговорюють чутки про повний перехід армії на нову форму — ММ-25, що нагадує популярний «мультикам». Але, як зазначають у Міноборони, це не означає повну відмову від звичного «пікселя» (ММ-14). Новий зразок форми буде впроваджуватися поступово та стане додатковим варіантом для військових.

Військовий експерт Ігор Романенко вважає, що такий перехід під час війни — справа не одного дня та місяця. «Ніхто не буде просто так переходити на нову форму. Всі доношуватимуть ту, яка є зараз у військах», — пояснює він. На його думку, повна заміна «пікселя» — це справа далекої перспективи, а ефективність та практичність нового камуфляжу покаже лише час і бойові випробування.

А що з ціною?

Романенко також висловив свою думку щодо вартості нової форми. «Я не думаю, що ця форма буде дорожчою за існуючу. Але щоб оцінити затрати, потрібно знати, скільки саме її планується пошити», — зазначив він, додавши, що наразі не володіє такою інформацією.

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Що кажуть у Міноборони?

Новий камуфляжний малюнок ММ-25 затвердили ще в червні 2025 року. Таке рішення було ухвалено на запит Головнокомандувача ЗСУ та через численні звернення військових, які вже використовують подібний візерунок.

За словами начальника Центрального управління розвитку матеріального забезпечення (ЦУРМЗ) Максима Кайоли, головна мета — забезпечити армію необхідним спорядженням, яке відповідає їхнім потребам. Донедавна військові змушені були купувати схожу форму за власні кошти.

Новий малюнок розглядається як додатковий до вже дозволених варіантів, таких як «олива» чи «койот».

Коли нова форма з’явиться у військах?

Постачанням нової форми займається закупівельна агенція Міноборони «ДОТ». Наразі оголошено тендери на закупівлю першої пробної партії. На 2025 рік заплановано поставити лише 20 тисяч одиниць, що є невеликим обсягом. Це дозволить протестувати виробництво і поступово впроваджувати камуфляж у систему речового забезпечення.

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«Ми розуміємо, що нові вимоги до речового забезпечення — це виклик як для замовника, так і для виробників. Наша мета — щоб військові отримали одяг, який відповідає їхнім реальним потребам, а виробники змогли якісно реалізувати ці замовлення», — зазначив директор програми речового майна «ДОТ» Микита Чічкан.

Таким чином, повна заміна форми — це довготривалий процес, який може тривати кілька років. Старий «піксель» залишатиметься у використанні, а ММ-25 стане ще одним варіантом, який відповідає потребам сучасного бою.

Що про це думають військові?

Ми звернулися за коментарем до військового психолога та офіцера 67-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Андрія Козінчука. Він пояснив, що у військах новий камуфляж, який нагадує «мультикам», вже давно не дивина.

«Мультикам» дуже популярний у військах. А його офіційне запровадження показує, що ми переходимо на натівську систему, До речі, мешканці Донбасу у 2014, коли бачили «мультикам», казали, що прийшли «натівці», — зазначив Козінчук.

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Військовий згадав, що перехід на «піксель» з пострадянського «дубка» під час «маленької війни» з 2014 року змінив не лише якість одягу, а й «філософію» в армії. Тому зараз перехід на «мультикам» для багатьох означає рух далі, до цивілізованого світу.

«Піксель» — це теж круто

Андрій Козінчук зазначив, що хоча «мультикам» і вважається кращим для маскування, до «пікселя» у військових також сформувалося особливе ставлення. Він поділився військовим повір’ям: «Піксель вдягають у трьох випадках — коли тебе будуть нагороджувати, сварити перед особовим складом і хоронити».

За словами офіцера, ніхто не нарікав на «піксель», адже він став величезним кроком вперед порівняно зі старим камуфляжем «дубок».

«Мультикам» — це не лише про стиль

Андрій Козінчук наголошує, що новий камуфляж — це не данина моді, а практична необхідність.

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«Якщо це допоможе у війні, і заміна виправдана, то це лише витрати. Ми ж не користуємося на війні луком та стрілами, бо це дешевше?», — риторично запитує він.

Військовий вважає, що «мультикам» є одним із найкращих зразків у світі з точки зору маскування. Він нагадав, що на цей тип камуфляжу вже перейшли військові багатьох країн, зокрема Німеччини.

«Це просто практична штука. І цей перехід — це фактично узаконення того, у чому зараз хлопці ходять», — підсумував Андрій Козінчук.