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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
669
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2 хв

У ЗСУ з’явився новий тип військового камуфляжу: хто його носитиме

Новий камуфляж для ЗСУ — це опція для штурмовиків, а не повна заміна.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Військова форма

Військова форма

Міністерство оборони України затвердило новий зразок камуфляжного малюнка для військової форми — ММ-25. Утім, мова не йде про повну зміну «пікселя», який використовують Збройні сили, а лише про додаткову опцію для окремих видів обмундирування.

Про це в ефірі телеканалу «Київ 24» повідомила Дана Ярова, ексрадниця першого заступника міністра оборони.

Вона уточнила, що новий малюнок вводиться за запитом Головнокомандувача ЗСУ та зверненнями військових:

«Це розроблений камуфляжний малюнок до тих, які в нас уже є. У нас є „піксель“, є „варан“. Це не заміна, а додаткова опція. Її застосовуватимуть для таких позицій, як спеціальні літні та зимові костюми, бойові сорочки, панами і польові штани», — пояснила Ярова.

За її словами, закупівля нової форми в малюнку ММ-25 вже почалась, є переможці тендерів і визначені виробники. Утім, експертка висловила сумнів, чи завчасно знали ці компанії про впровадження нового камуфляжу:

«Для мене питання — чи ці виробники знали про це, чи випадково у них уже був мультикам на складах», — зазначила вона.

У Міністерстві оборони уточнили, що новий камуфляж передбачений для окремих підрозділів, зокрема штурмовиків:

«Це, як було пояснено, для певних родів військ, для штурмовиків», — наголосила Ярова.

Ще в червні 2025 року Міноборони затвердило технічну специфікацію нового малюнка ММ-25. Це стало результатом звернень військовослужбовців із фронту та ініціативи командування.

Уже оголошено закупівлю пробних партій: по 20 тисяч одиниць нової форми. Йдеться не про масову зміну всього обмундирування, а про впровадження паралельного камуфляжу для специфічних потреб. Водночас «піксель» ММ-14 залишається в армії.

«Питання не в малюнку тканини, питання в її якості. Дуже хочеться, щоб ми дотягнулися до тієї якості тканин, яка є в арміях НАТО, а не просто змінювали малюнок», — підсумувала Дана Ярова.

У Генштабі пояснили, що оновлена форма повинна відповідати сучасним вимогам і бути зручною для бійців, які щоденно виконують бойові завдання на фронті. Виробники вже ознайомлюються з новими стандартами.

Нагадаємо, повна заміна камуфляжу не буде швидкою. З огляду на поточну чисельність Збройних Сил України, на переодягання всіх військовослужбовців у нову форму може піти кілька років. Точні строки постачання ММ-25 у війська поки не оголошені.

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