Вместо "пикселя" — "мультикам": как и почему ВСУ меняют военную форму

Замена «пикселя» на «мультикам», как этому относятся военные

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В последнее время украинцы активно обсуждают слухи о полном переходе армии на новую форму — ММ-25, напоминающую популярный «мультикам». Но, как отмечают в Минобороны, это не означает полного отказа от привычного «пикселя» (ММ-14). Новый образец формы будет внедряться постепенно и станет дополнительным вариантом для военных.

Военный эксперт Игорь Романенко считает, что такой переход во время войны — дело не одного дня и месяца. «Никто не будет просто так переходить на новую форму. Все будут донашивать ту, которая сейчас в войсках», — объясняет он. По его мнению, полная замена «пикселя» — дело далекой перспективы, а эффективность и практичность нового камуфляжа покажет лишь время и боевые испытания.

А что с ценой?

Романенко также высказал свое мнение о стоимости новой формы. «Я не думаю, что эта форма будет дороже существующей. Но чтобы оценить затраты, нужно знать, сколько именно ее планируется сшить», — отметил он, добавив, что пока не владеет такой информацией.

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Что говорят в Минобороны?

Новый камуфляжный рисунок ММ-25 был утвержден еще в июне 2025 года. Такое решение было принято по запросу главнокомандующего ВСУ и из-за многочисленных обращений военных, которые уже используют подобный узор.

По словам начальника Центрального управления развития материального обеспечения (ЦУРМЗ) Максима Кайолы, главная цель — обеспечить армию необходимым снаряжением, которое отвечает их потребностям. До недавнего времени военные вынуждены были покупать похожую форму за собственные средства.

Новый рисунок рассматривается как дополнительный к разрешенным вариантам, таким как «оливка» или «койот».

Когда новая форма появится в войсках?

Поставкой новой формы занимается закупочное агентство Минобороны «ДОТ». Объявлены тендеры на закупку первой пробной партии. На 2025 год запланировано поставить только 20 тысяч единиц, что является небольшим объемом. Это позволит протестировать производство и постепенно внедрять камуфляж в систему вещевого обеспечения.

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«Мы понимаем, что новые требования к вещевому обеспечению — это вызов как для заказчика, так и для производителей. Наша цель — чтобы военные получили одежду, отвечающую их реальным потребностям, а производители смогли качественно реализовать эти заказы», — отметил директор программы вещевого имущества «ДОТ» Никита Чичкан.

Таким образом, полная замена формы — это длительный процесс, который может занять несколько лет. Старый «пиксель» будет оставаться в использовании, а ММ-25 станет еще одним вариантом, отвечающим потребностям современного боя.

Что об этом думают военные?

Мы обратились за комментарием к военному психологу и офицеру 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ Андрею Козинчуку. Он объяснил, что в войсках новый камуфляж, напоминающий «мультикам», уже давно не диковинка.

«Мультикам» очень популярен в войсках. А его официальное введение показывает, что мы переходим на натовскую систему. Кстати, жители Донбасса в 2014 году, когда видели «мультикам», говорили, что пришли «натовцы», — отметил Козинчук.

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Военный вспомнил, что переход на «пиксель» из постсоветского «дубка» во время «маленькой войны» с 2014 года изменил не только качество одежды, но и «философию» в армии. Поэтому сейчас переход на «мультикам» для многих означает движение дальше, к цивилизованному миру.

«Пиксель» — это тоже круто

Андрей Козинчук отметил, что хотя «мультикам» и считается лучшим для маскировки, к «пикселю» у военных также сформировалось особое отношение. Он поделился военным поверьем: «Пиксель одевают в трех случаях — когда тебя будут награждать, ругать перед личным составом и хоронить».

По словам офицера, никто не сетовал на «пиксель», ведь он стал огромным шагом вперед по сравнению со старым камуфляжем «дубок».

«Мультикам» — это не только стиль

Андрей Козинчук отмечает, что новый камуфляж — это не дань моде, а практическая необходимость.

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«Если это поможет в войне и замена оправдана, то это только расходы. Мы ведь не пользуемся на войне луком и стрелами, потому что это дешевле?», — риторически спрашивает он.

Он считает, что «мультикам» является одним из лучших образцов в мире с точки зрения маскировки. Он напомнил, что на этот тип камуфляжа уже перешли военные многих стран, в частности Германии.

«Это просто практичная штука. И этот переход — это фактически узаконение того, в чем сейчас ребята ходят», — подытожил Андрей Козинчук.