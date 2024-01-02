Цвітна капуста з грибами: оригінальний рецепт

Добре приправлена альтернатива кукурудзяній крупі на основі надм'якої цвітної капусти збільшує споживання овочів у вашому раціоні, не зменшуючи задоволення від смачної їжі.

Інгредієнти печериці 500 г великий качан цвітної капусти 1 шт. велика цибуля-шалот 1 шт. свіжий розмарин 2 гілочки сіль свіжомелений чорний перець сир пармезан чи пекорино 120 г оливкова олія 4 ст. л. вершкове масло 2 ст. л.

1. Налийте 2 столові ложки оливкової олії у велику сковороду та поставте на середній або слабкий вогонь. У великій каструлі доведіть до кипіння 2 склянки води та велику дрібку солі на сильному вогні. Очистіть та наріжте гриби. Обсмажте їх на сковорідці.

2. Посипте гриби сіллю та перцем і збільшіть вогонь до середнього. Готуйте, іноді помішуючи, поки вони не стануть м'якими і не підрум'яняться, 12-15 хвилин. Тим часом наріжте цвітну капусту невеликими шматочками. Додайте її в каструлю з водою.

3. Доведіть цвітну капусту до кипіння, потім зменшіть вогонь, щоб вода постійно бульбашилася. Готуйте час від часу помішуючи, поки цвітна капуста не стане дуже м'якою, 10-12 хвилин. Якщо суміш стає занадто сухою та прилипає, додайте ще води. Тим часом наріжте, очистіть і наріжте цибулю-шалот. Обірвіть листя від 2 гілочок розмарину і подрібніть.

4. Коли гриби трохи підрум'яняться, додайте ще 2 столові ложки оливкової олії, цибулю-шалот і розмарин. Готуйте, помішуючи до появи аромату, близько 2 хвилин. Зніміть із вогню. Натріть на тертці 1 склянку пармезану.

5. Коли цвітна капуста розвариться і стане схожою на кашу, зніміть із вогню. За допомогою товкача для картоплі або занурювального блендера подрібніть її в каструлі. Додайте 2 столові ложки вершкового масла та пармезану і поставте на середній або слабкий вогонь. Готуйте, помішуючи і за необхідності додаючи води, щоб цвітна капуста стала досить густою та пухкою. Якщо суміш надто рідка, збільшіть вогонь і дайте рідині випаруватися протягом декількох хвилин. Скуштуйте, і, якщо хочете, додайте ще олії чи солі.

6. Поверніть гриби на середній вогонь, доки вони не зашиплять. Розкладіть поленту з цвітної капусти по тарілках, згори викладіть гриби та подавайте.

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