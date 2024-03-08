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Картопляні млинці: чудовий рецепт для сніданку

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
175 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
163
Час на прочитання
1 хв
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Картопляні млинці: чудовий рецепт для сніданку

Картопляні млинці / Фото: Credits

Здивуйте своїх рідних і близьких незвичайною стравою – картопляними млинцями, які трохи нагадують деруни. В готовий млинець можна загорнути будь-яку начинку. Для їх приготування картоплю натріть на тертці, додайте борошно, молоко, яйця, а для аромату – зелень і часник. Обсмажте, як класичні млинці. Подавайте зі сметаною або улюбленим соусом.

Інгредієнти

борошно
120 г
картопля
300 г
яйця
3 шт.
часник
2 зубки
олія
2 ст. л.
масло вершкове
кріп
перець чорний мелений
сіль
  1. Картоплю очистьте і натріть на дрібній тертці.
  2. Кріп подрібніть.
  3. Часник вичавіть через прес.
  4. У мисці віничком збийте яйця. Додайте перець, сіль, часник, картоплю, просіяне борошно, олію і ще раз добре збийте. Додайте кріп. Перемішайте.
  5. Випікайте на розпеченій сковороді з олією з двох боків до рум'яного кольору. Готові млинці змастіть вершковим маслом.

Поради:

  • Сковороду змащуйте олією.

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