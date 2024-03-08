Картопляні млинці: чудовий рецепт для сніданку

Здивуйте своїх рідних і близьких незвичайною стравою – картопляними млинцями, які трохи нагадують деруни. В готовий млинець можна загорнути будь-яку начинку. Для їх приготування картоплю натріть на тертці, додайте борошно, молоко, яйця, а для аромату – зелень і часник. Обсмажте, як класичні млинці. Подавайте зі сметаною або улюбленим соусом.
Інгредієнти
- борошно
- 120 г
- картопля
- 300 г
- яйця
- 3 шт.
- часник
- 2 зубки
- олія
- 2 ст. л.
- масло вершкове
- кріп
- перець чорний мелений
- сіль
- Картоплю очистьте і натріть на дрібній тертці.
- Кріп подрібніть.
- Часник вичавіть через прес.
- У мисці віничком збийте яйця. Додайте перець, сіль, часник, картоплю, просіяне борошно, олію і ще раз добре збийте. Додайте кріп. Перемішайте.
- Випікайте на розпеченій сковороді з олією з двох боків до рум'яного кольору. Готові млинці змастіть вершковим маслом.
Поради:
- Сковороду змащуйте олією.
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