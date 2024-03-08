Картопляні млинці: чудовий рецепт для сніданку

Здивуйте своїх рідних і близьких незвичайною стравою – картопляними млинцями, які трохи нагадують деруни. В готовий млинець можна загорнути будь-яку начинку. Для їх приготування картоплю натріть на тертці, додайте борошно, молоко, яйця, а для аромату – зелень і часник. Обсмажте, як класичні млинці. Подавайте зі сметаною або улюбленим соусом.