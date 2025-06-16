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- Категорія
- Соуси й заправки
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Ідеальна підлива до макаронів або каш: бабусин рецепт
Спробуйте цю просту підливу, щоб зробити макарони або кашу ще смачнішими.
Всього дві хвилини — і на столі ароматна домашня підлива, яка наче повертає у безтурботне дитинство. Її ніжний смак ідеально доповнить як каші чи макарони, так і м’ясні страви.
Інгредієнти
- вершкове масло
- 20 г
- олія
- 2 ст. ложки
- борошно
- 2 ст. ложки
- томатна паста
- 1 ст. ложка
- сметана
- 1 ст. ложка
- вода
- 400-500 мл
- сіль
- 0,5 ч. ложки
- чорний мелений перець
- за смаком
- паприка
- 0,3 ч. ложки
- сушені трави
- за смаком
Процес приготування:
На середньому вогні в сковороді поєднати вершкове масло з рослинною олією та дочекатися, поки все повністю розтане. Потім всипати борошно й швидко збити вінчиком, щоб маса стала гладенькою та без грудочок.
Вкласти до суміші томатну пасту й ретельно розмішати. Влити приблизно 300 мл води, швидко перемішуючи до повного розчинення грудочок.
Потім поступово долити решту води, щоб підлива набула бажаної густоти.
Посолити, поперчити, додати паприку та улюблені сушені трави — наприклад, кріп або базилік. Готувати на мінімальному вогні, ввести сметану та томити ще кілька хвилин до готовності. Зняти з плити й подавати гарячою до будь-якої страви.
Смачного!