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Джамала у польських "Танцях з зірками" підкорила суддів пристрасним танго

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Джамала у польських "Танцях з зірками" підкорила суддів пристрасним танго

Джамала та Яцек Єшке / Фото: instagram.com/tanieczgwiazdami

Українська співачка Джамала продовжує свою участь у танцювальному проєкті.

У п'ятому ефірі польського шоу "Танців з зірками" Джамала та її партнер Яцек Єшке запалили паркет пристрасним виконанням танго. 

Цього разу тема ефіру була присвячена кіно, тому натхнення для танцю співачка та її партнер шукали у відомих фільмах.

"Ми станцювали наш "Запах жінки" – вишуканий, пристрасний, складний… Такий, що закохує в себе з першого погляду", - розповіла про номер Джамала в Instagram.

Судді проєкту були приємно вражені хореографічною постановкою Джамали та Єшке, тому пара отримала від них найбільший бал - 40. Перше місце у турнірній таблиці співачка розділила із акторкою Наталією Яношек, а ось пара актора Міхаіла Миколайчака покинула шоу цього ефіру. 

Нагадаємо, участь Джамали у польському танцювальному шоу має благодійну мету - під час виступів співачки глядачі мають можливість надсилати кошти на допомогу Україні.

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