Кацурін прокоментував стосунки з Дорофєєвою: "З'єднання – клас"

Сьогодні, 21 червня, українська співачка Надя Дорофєєва підтвердила, що зустрічається ресторатором та музикантом Михайлом Кацуріним.

Слідом за нею й Міша офіційно підтвердив їхні стосунки.

У своєму Instagram Кацурін опублікував фото, на якому щасливі закохані спілкуються відеозв'язком. Але Інтернет-з'єднання було поганим.

Та Міша зазначив, у стосунках у них з Надею все чудово.

"А насправді з'єднання – клас!" – зазначив Кацурін.

Надя Дорофєєва і Міша Кацурін / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Зазначимо, Надя Дорофєєва була у шлюбі зі співаком Володимиром Дантесом. Та 18-го березня артисти шокували новиною, що після шести років шлюбу розлучаються. У ЗМІ одразу почала ширитися інформація, що співачка закрутила роман з ресторатором Мішею Кацуріним. А чутки підігріло й фото, на якому зображені Надя та Міша у Барселоні.

Загалом, співачка підтвердила, що дійсно почала зустрічатися з ресторатором.

А Дантесу тим часом приписують роман з колишньою дружиною Кацуріна, Дашею. До того ж, Володимир не приховує, що активно проводить свій час із дівчиною.

Читайте також: